 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

04 мая

03 мая

Популярное

В Бурятии орнитологи устанавливают особую ловушку на птиц

В Бурятии орнитологи устанавливают особую ловушку на птиц
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В дни массового пролёта птиц в ловушке может оказаться до 600 птиц за день

Для отлова птиц на станции кольцевания Байкальского заповедника в Бурятии орнитологи устанавливают ловушку рыбачинского типа. Рыбачинская ловушка похожа на огромный рыболовный трал, поднятый над землей, рассказали в Байкальском заповеднике. 

На зиму сеть снимают и отвозят на склад, а по весне, когда на поле сходит снег, ловушку для птиц вновь привозят на станцию. Установка большой сети – занятие трудоёмкое и требует участия трёх-пяти человек, поскольку ловушка весит около 200 кг.

Вначале сеть расстилают на земле: если требуется починка, то принимаются соответствующие меры. После этого начинается монтаж ловушки: сначала последний отсек – длинный коридор – соединяют с птицеприёмником, откуда орнитологи будут доставать пойманных птиц. Затем ловушку прицепляют к опорным столбам с помощью системы из карабинов, веревок и тросов. Закрепляют боковые стенки с помощью камней, чтобы не парусили и поднимают конструкцию с помощью механических лебедок. Размеры ловушки впечатляют – её высота на входе составляет 12 м, ширина – 40 м, а общая длина конструкции – около 55 м.

Волонтёры проверяют большую рыбачинскую ловушку и паутинные сети каждый час, от рассвета и до наступления темноты. В дни массового пролёта птиц в ловушке может оказаться до 600 птиц за день, или от 20 до 50 птиц за одну проверку.

Вынутых из ловушек птиц в специальных мешочках волонтёры бережно принесут на станцию кольцевания Там орнитологи пометят пернатых специальными металлическими кольцами с уникальным буквенно-цифровым кодом, а затем отпустят на волю.

Отловленная повторно в другом месте птица с колечком-паспортом поможет специалистам изучить пути миграции птиц, узнать, где находятся места их гнездования и зимовки.

птицы

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии ветеран охраны природы рассказал, как на него наставляли ружьё
В Бурятии ветеран охраны природы рассказал, как на него наставляли ружьё
Общество, 04.05.2022
Михаил Петрович Семёнов 47 лет трудился в природоохранной отрасли
В Бурятии ожидаются пыльные бури и холод
В Бурятии ожидаются пыльные бури и холод
Общество, 04.05.2022
В байкальских регионах прогнозируют «обвал холода»
В Улан-Удэ стало светлее на Батарейке
В Улан-Удэ стало светлее на Батарейке
Общество, 04.05.2022
Уличное освещение проводят там, где его не было
В Бурятии размещают баннеры в память о погибших на Украине земляках
В Бурятии размещают баннеры в память о погибших на Украине земляках
Общество, 04.05.2022
В Закаменске появился огромный баннер в память о сержанте Игоре Чупошеве
17 жителей Бурятии заболели коронавирусом за сутки
17 жителей Бурятии заболели коронавирусом за сутки
Общество, 04.05.2022
Госпитализировали за сутки менее десяти больных ковидом
В Улан-Удэ выбрали лучшего учителя-логопеда
В Улан-Удэ выбрали лучшего учителя-логопеда
Общество, 04.05.2022
В конкурсе приняли участие 15 учителей-логопедов
В Улан-Удэ собрались студенты и выпускники консерваторий из разных регионов России
В Улан-Удэ собрались студенты и выпускники консерваторий из разных регионов России
Общество, 04.05.2022
Их собрал фестиваль классической и современной музыки «Возвращение»
Водителей Бурятии предупреждают о новых камерах на дорогах
Водителей Бурятии предупреждают о новых камерах на дорогах
Общество, 04.05.2022
Установлены два комплекса фото-видеофиксации нарушений ПДД
В Улан-Удэ состоится «Майский фестиваль правильного кино»
В Улан-Удэ состоится «Майский фестиваль правильного кино»
Общество, 03.05.2022
Горожанам покажут фильмы, посвящённые Великой Отечественной войне
Сурхарбан в Иркутской области стартует 30 июня
Сурхарбан в Иркутской области стартует 30 июня
Общество, 03.05.2022
Его примет посёлок Новонукутский
Чита примет первенство России по вольной борьбе
Чита примет первенство России по вольной борьбе
Общество, 03.05.2022
Соревноваться будут юноши 16-17 лет
В Улан-Удэ военные проведут тренировки парада Победы
В Улан-Удэ военные проведут тренировки парада Победы
Общество, 03.05.2022
Участие примут около 1,5 тысяч человек

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^