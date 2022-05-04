В Бурятии орнитологи устанавливают особую ловушку на птиц

В дни массового пролёта птиц в ловушке может оказаться до 600 птиц за день



Для отлова птиц на станции кольцевания Байкальского заповедника в Бурятии орнитологи устанавливают ловушку рыбачинского типа. Рыбачинская ловушка похожа на огромный рыболовный трал, поднятый над землей, рассказали в Байкальском заповеднике.



На зиму сеть снимают и отвозят на склад, а по весне, когда на поле сходит снег, ловушку для птиц вновь привозят на станцию. Установка большой сети – занятие трудоёмкое и требует участия трёх-пяти человек, поскольку ловушка весит около 200 кг.



Вначале сеть расстилают на земле: если требуется починка, то принимаются соответствующие меры. После этого начинается монтаж ловушки: сначала последний отсек – длинный коридор – соединяют с птицеприёмником, откуда орнитологи будут доставать пойманных птиц. Затем ловушку прицепляют к опорным столбам с помощью системы из карабинов, веревок и тросов. Закрепляют боковые стенки с помощью камней, чтобы не парусили и поднимают конструкцию с помощью механических лебедок. Размеры ловушки впечатляют – её высота на входе составляет 12 м, ширина – 40 м, а общая длина конструкции – около 55 м.



Волонтёры проверяют большую рыбачинскую ловушку и паутинные сети каждый час, от рассвета и до наступления темноты. В дни массового пролёта птиц в ловушке может оказаться до 600 птиц за день, или от 20 до 50 птиц за одну проверку.



Вынутых из ловушек птиц в специальных мешочках волонтёры бережно принесут на станцию кольцевания Там орнитологи пометят пернатых специальными металлическими кольцами с уникальным буквенно-цифровым кодом, а затем отпустят на волю.



Отловленная повторно в другом месте птица с колечком-паспортом поможет специалистам изучить пути миграции птиц, узнать, где находятся места их гнездования и зимовки.



