В Бурятии пройдёт Тапхарский веломарафон

Соревнования состоятся в Иволгинском районе



В Бурятии 15 мая пройдут чемпионат и первенство республики по маунтинбайку в дисциплине «кросс-кантри». Гонка проведут в Иволгинском районе, в Шаманских горах, на плато Тапхар.



Гонка проводится в категориях: юниоры-мальчики 14-17 лет (1 круг), мужчины 18-39 лет (2 круга), ветераны-мужчины 40 лет и старше (2 круга), девушки и женщины всех возрастов (1 круг). Группы стартуют при условии участия не менее 3 спортсменов, при нехватки спортсменов в группе она будет объединена с более возрастной категорией.



Дистанция одного круга – 26 км. Гонка проводится с лимитом по времени для участников, едущих 2 круга.



15 мая с 11:00 проводится регистрация участников. В 11:45 состоится открытие соревнований. В 12:00 будет дан старт участников гонки для всех категорий. Подведение итогов и награждение участников соревнований запланировано на 15:00.



Победители и призёры награждаются грамотами и медалями, сообщает федерация велосипедного спорта РБ.



Возрастное ограничение 0+

