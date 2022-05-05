Соревнования состоятся в Иволгинском районе
В Бурятии 15 мая пройдут чемпионат и первенство республики по маунтинбайку в дисциплине «кросс-кантри». Гонка проведут в Иволгинском районе, в Шаманских горах, на плато Тапхар.
Гонка проводится в категориях: юниоры-мальчики 14-17 лет (1 круг), мужчины 18-39 лет (2 круга), ветераны-мужчины 40 лет и старше (2 круга), девушки и женщины всех возрастов (1 круг). Группы стартуют при условии участия не менее 3 спортсменов, при нехватки спортсменов в группе она будет объединена с более возрастной категорией.
Дистанция одного круга – 26 км. Гонка проводится с лимитом по времени для участников, едущих 2 круга.
15 мая с 11:00 проводится регистрация участников. В 11:45 состоится открытие соревнований. В 12:00 будет дан старт участников гонки для всех категорий. Подведение итогов и награждение участников соревнований запланировано на 15:00.
Победители и призёры награждаются грамотами и медалями, сообщает федерация велосипедного спорта РБ.
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В Бурятии пройдёт Тапхарский веломарафон
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