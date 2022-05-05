 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

05 мая

04 мая

Популярное

В Бурятии пройдёт Тапхарский веломарафон

В Бурятии пройдёт Тапхарский веломарафон
Общество,  Фото:pixabay.com
Соревнования состоятся в Иволгинском районе

В Бурятии 15 мая пройдут чемпионат и первенство республики по маунтинбайку в дисциплине «кросс-кантри». Гонка проведут в Иволгинском районе, в Шаманских горах, на плато Тапхар.

Гонка проводится в категориях: юниоры-мальчики 14-17 лет (1 круг), мужчины 18-39 лет (2 круга), ветераны-мужчины 40 лет и старше (2 круга), девушки и женщины всех возрастов (1 круг). Группы стартуют при условии участия не менее 3 спортсменов, при нехватки спортсменов в группе она будет объединена с более возрастной категорией.

Дистанция одного круга – 26 км. Гонка проводится с лимитом по времени для участников, едущих 2 круга.

15 мая с 11:00 проводится регистрация участников. В 11:45 состоится открытие соревнований. В 12:00 будет дан старт участников гонки для всех категорий. Подведение итогов и награждение участников соревнований запланировано на 15:00.

Победители и призёры награждаются грамотами и медалями, сообщает федерация велосипедного спорта РБ.

Возрастное ограничение 0+
велоспорт велогонка веломарафон спорт Бурятия чемпионат Бурятии первенство Бурятии

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Балдану Цыдыпову, спасшему более 150 сослуживцев, вручили орден Мужества
Балдану Цыдыпову, спасшему более 150 сослуживцев, вручили орден Мужества
Общество, 05.05.2022
Глава Бурятии ранее ходатайствовал о присвоении лейтенанту звания Героя России
Долгострои Улан-Удэ проверила прокуратура
Долгострои Улан-Удэ проверила прокуратура
Общество, 05.05.2022
Состоялось выездное совещание 
Улан-удэнке недоплатили 56 тысяч социальных выплат
Улан-удэнке недоплатили 56 тысяч социальных выплат
Общество, 05.05.2022
Соцзащита неверно рассчитала среднедушевой доход семьи
Жительнице Бурятии затянули с ответом на её запрос
Жительнице Бурятии затянули с ответом на её запрос
Общество, 05.05.2022
Женщина обратилась в прокуратуру
В Бурятии пройдёт Тапхарский веломарафон
В Бурятии пройдёт Тапхарский веломарафон
Общество, 05.05.2022
Соревнования состоятся в Иволгинском районе
В Бурятии проведут автокросс «Маёвка»
В Бурятии проведут автокросс «Маёвка»
Общество, 05.05.2022
Соревнования пройдут в селе Нюки
В Бурятии местами мокрый снег
В Бурятии местами мокрый снег
Общество, 05.05.2022
В Улан-Удэ днём до +10 
В Улан-Удэ похвастались досрочным ремонтом колодцев
В Улан-Удэ похвастались досрочным ремонтом колодцев
Общество, 04.05.2022
В среднем ремонт одного колодца обходится в 50 тыс рублей.
В Улан-Удэ определили победителей конкурса программ по профилактике девиантного поведения
В Улан-Удэ определили победителей конкурса программ по профилактике девиантного поведения
Общество, 04.05.2022
Победителем стала педагог Дома творчества Октябрьского района
В Улан-Удэ пройдёт фестиваль ветеранских коллективов
В Улан-Удэ пройдёт фестиваль ветеранских коллективов
Общество, 04.05.2022
Участие примут ансамбли, хоры и хореографические коллективы
Футболистки и футболисты Бурятии сыграют против Читы
Футболистки и футболисты Бурятии сыграют против Читы
Общество, 04.05.2022
В Улан-Удэ пройдут игры кубка России и чемпионата СФО и ДФО
В Бурятии презентуют «Поэтический микрофон»
В Бурятии презентуют «Поэтический микрофон»
Общество, 04.05.2022
Творческая площадка будет работать каждую пятницу
В Улан-Удэ стартовал конкурс чтецов
В Улан-Удэ стартовал конкурс чтецов
Общество, 04.05.2022
Его участниками могут стать все желающие горожане
В Улан-Удэ проведут легкоатлетический пробег
В Улан-Удэ проведут легкоатлетический пробег
Общество, 04.05.2022
Спортивное мероприятие посвящено памяти Героя Советского Союза Владимира Борсоева
Дети Дальнего Востока присоединятся к акции «Георгиевская лента»
Дети Дальнего Востока присоединятся к акции «Георгиевская лента»
Общество, 04.05.2022
Участие в ней примут воспитанники военно-патриотических клубов, а также дети военных

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^