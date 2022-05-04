В Улан-Удэ прошли межрегиональные соревнования общества «Динамо»
На прошлой неделе в Улан-Удэ состоялось закрытие межрегиональных соревнований общества «Динамо» по волейболу в Дальневосточном федеральном округе. В последний игровой день решалось какая команда будет представлять ДФО на спортивных играх, посвящённых столетию со дня образования общества «Динамо», которые пройдут в городе Казань в июне следующего года.
Самой зрелищной игрой соревнований стала игра команд Бурятии и Якутии. Якутская команда уступила хозяевам соревнований со счётом 2:0 (13:25; 34:36).
По завершению игр состоялось награждение победителей и призёров. Чемпионами стали представители Бурятии. Второе место у команды Забайкальского края. Третье место заняли игроки из Якутии.
Лучшими игроками соревнований признаны:
- «Лучший блокирующий» — Базаров Тумэн (Бурятия);
- «Лучший связующий» — Гурулёв Алексей (Забайкальский край);
- «Лучший принимающий» — Охлопков Гавриил (Якутия);
- «Лучший диагональный» — Кудряшов Виталий (Амурская область);
- «Лучший доигровщик» — Алексеев Андрей (Бурятия).
Победителей и призёров соревнований наградили медалями, грамотами и призами, сообщает пресс-служба БРО «Динамо».
Волейболисты Бурятии стали лучшими в ДФО
Общество, Фото:
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