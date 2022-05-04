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В Бурятии ветеран охраны природы рассказал, как на него наставляли ружьё

В Бурятии ветеран охраны природы рассказал, как на него наставляли ружьё
Общество,  Фото:Бурприроднадзор
Михаил Петрович Семёнов 47 лет трудился в природоохранной отрасли

29 апреля проводили на заслуженный отдых главного специалиста-эксперта отдела охраны, контроля и регулирования использования объектов животного мира Бурприроднадзора Михаила Петровича Семёнова. Стаж его работы природоохранной отрасли составляет 47 лет, сообщили в Бурприроднадзоре.

Свою трудовую деятельность Михаил Петрович начал в Прибайкальском коопзверопромхозе. Высококвалифицированный специалист провёл сотни рейдов для пресечения нарушений в сфере охотничьего хозяйства. Помимо этого, он проводил мониторинг численности диких животных.


Самый запоминающийся случай на памяти Михаил Петровича произошёл в 1981 году во время рейда в Прибайкальском районе.

- Мне тогда было лет 20. Обнаружил трёх браконьеров, которые вели незаконную охоту на глухаря. Нарушители, поняли, что им грозит ответственность. Один из них наставил на меня оружие, - вспоминает Михаил Петрович.

Но молодой специалист не растерялся, начал беседу вести с нарушителями.

В итоге удалось отвлечь разговорами и скрутить браконьеров.

- Наша работа хоть и в лесу, в природе, с животными, но госинспекторы должны уметь разговаривать с людьми. Таким образом я спас себе жизнь, - рассказывает Михаил Петрович.


Михаила Петровича знают в его родном Прибайкальском районе многие, он пользуется заслуженным уважением и авторитетом среди работников охотничьих хозяйств и инспекторов Бурприроднадзора.

В копилке впечатлений у почётного сотрудника много историй. Например, за время своей трудовой деятельности Михаил Петрович спас и передал в Этнографический музей семь медвежат (отпаивал молоком из бутылки), спас от гибели волчат, построил несколько охотничьих кордонов в Прибайкальском районе.


За участие в выполнении работ особой сложности, добросовестное исполнение служебных обязанностей Михаил Петрович награждён почётной грамотой правительства Бурятии.

Бурприроднадзор

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