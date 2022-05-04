Совет ректоров вузов Бурятии посетил Монголию

Визит проводился в целях возобновления существующих партнёрств и развития международных взаимоотношений
С 24 по 27 апреля состоялся визит совета ректоров вузов Бурятии в Монголию. Программа визита делегации включала посещение представительства Россотрудничества в Монголии, Монгольской академии наук, совместной монголо-российской школы и монгольских вузов-партнёров бурятских университетов.
На встрече с руководителем представительства Россотрудничества в Монголии Амгаланом Базархандаевым были обсуждены актуальные вопросы взаимодействия вузов Бурятии с Русским домом в Монголии: усиление присутствия бурятских вузов в монгольском образовательном пространстве посредством организации курсов русского языка для монгольских абитуриентов и учителей русского языка монгольских школ, летних программ на Байкале, олимпиад по русскому языку как иностранному, тематических школ и научных исследований в области экологии, тяжёлой промышленности, рекультивации почвы и других. Представительство пригласило вузы республики к более активному участию в различных мероприятиях, проводимых Россотрудничеством.
Разговор с руководством Улан-Баторского филиала Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова продемонстрировал потребность монгольского филиала в поддержке со стороны бурятских вузов в образовании новых направлений подготовки бакалавриата, привлечении кадров из числа учёных и преподавателей РБ, а также разработке сетевых образовательных программ.
Представители бурятских вузов также посетили Монгольский государственный университет (МУИС), Монгольский государственный университет науки и технологий (ШУТИС), Монгольский государственный университет образования (МУБИС), международный университет «Их Засаг» имени Чингисхана, Монгольский государственный университет культуры, Монгольскую государственную консерваторию и другие образовательные учреждения.
- Можно считать первый выезд в Монголию университетского сообщества в лице ректоров и проректоров бурятских вузов после долгой паузы, связанной с пандемией, вполне продуктивным и успешным, - сообщает отдел международных связей Бурятского госуниверситета.
Совет ректоров вузов Бурятии посетил Монголию
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