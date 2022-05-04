Подобное раннее появление детёнышей у косуль прежде не было официально зафиксировано
Первый детёныш косули в этом году замечен в Прибайкальском национальном парке в Иркутской области. Новорождённого малыша обнаружил 30 апреля руководитель одного из участковых лесничеств. Это стало неожиданной новостью для научных сотрудников природоохранного учреждения, так как обычно в регионе косулята появляются на свет в конце мая - начале июня.
- Официально так рано появление детёнышей у косуль мы прежде не фиксировали, хотя устные свидетельства о подобных фактах есть. Замечено, что отёл косуль приурочен к устойчивому переходу ночных температур выше 0 градусов по Цельсию. Это способствует тому, чтобы телята, первые две недели после рождения лежащие в одиночестве, не замерзали. Будем надеяться, что мама-косуля не ошиблась и сделала точный прогноз погоды, - пояснила Татьяна Десятова, научный сотрудник научного отдела ФГБУ «Заповедное Прибайкалье»
Напоминаем, что заметив новорождённого оленёнка или косулёнка, нужно как можно быстрее удалиться, не беспокоя малыша и не пытаясь его погладить или сфотографировать — чтобы не выдать его местоположение вездесущим сорокам и воронам, которые привлекут хищников. Кроме того, запах человека может отпугнуть от телёнка его мать, которая приходит покормить его 3-4 раза в день. Об этом сообщает пресс-служба ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».
В Иркутской области заметили первого косулёнка
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Базар Цыбиков был одним из создателей забайкальской тонкорунной породы овец
В соревнованиях приняла участие команда из Монголии
Визит проводился в целях возобновления существующих партнёрств и развития международных взаимоотношений
В Улан-Удэ прошли межрегиональные соревнования общества «Динамо»
Теперь ряд категорий граждан освобождены от уплаты транспортного налога
Стали известны итоги международного турнира по настольному теннису
Сегодня акция прошла на «Арбате»
Спортсменки заняли второе и третье места, уступив участнице из Монголии
В Улан-Удэ состоялся специальный семинар
Захламление было выявлено в лесу
Жители республики стали больше заниматься спортом вне дома
Бурятские артисты отлично показали себя на фестивале «Полярная звезда»
Всего по республике распространят 20 тысяч кур-несушек
Участникам предстоит преодолеть более 60 км
В 17 дворах начался ремонт