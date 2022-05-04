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В Иркутской области заметили первого косулёнка

В Иркутской области заметили первого косулёнка
Общество,  Фото:pixabay.com
Подобное раннее появление детёнышей у косуль прежде не было официально зафиксировано

Первый детёныш косули в этом году замечен в Прибайкальском национальном парке в Иркутской области. Новорождённого малыша обнаружил 30 апреля руководитель одного из участковых лесничеств. Это стало неожиданной новостью для научных сотрудников природоохранного учреждения, так как обычно в регионе косулята появляются на свет в конце мая - начале июня.

- Официально так рано появление детёнышей у косуль мы прежде не фиксировали, хотя устные свидетельства о подобных фактах есть. Замечено, что отёл косуль приурочен к устойчивому переходу ночных температур выше 0 градусов по Цельсию. Это способствует тому, чтобы телята, первые две недели после рождения лежащие в одиночестве, не замерзали. Будем надеяться, что мама-косуля не ошиблась и сделала точный прогноз погоды, - пояснила Татьяна Десятова, научный сотрудник научного отдела ФГБУ «Заповедное Прибайкалье»

Напоминаем, что заметив новорождённого оленёнка или косулёнка, нужно как можно быстрее удалиться, не беспокоя малыша и не пытаясь его погладить или сфотографировать — чтобы не выдать его местоположение вездесущим сорокам и воронам, которые привлекут хищников. Кроме того, запах человека может отпугнуть от телёнка его мать, которая приходит покормить его 3-4 раза в день. Об этом сообщает пресс-служба ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».
Иркутская область косуля дикие животные природоохранная деятельность

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