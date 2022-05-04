Теннисисты Бурятии стали победителями «Кубка дружбы»



Мужчины до 40 лет

1 место - Елизаров Евгений Валерьевич (Улан Удэ)

2 место - Аюров Дондок Булатович (Улан Удэ)

3 место – Ганхуяг Сэр-Од (Улан Батор)



Мужчины старше 40 лет

1 место - Цыдаев Чингис Цыренович (Чита)

2 место - Цэдашиев Зандан Бальчинович (Чита)

3 место - Гуродармаев Баирто Баирович (Агинское)



Девушки до 18 лет

1 место - Антонина Б (Чита)

2 место - Марина А. (Чита)

3 место - Виктория Б. (Чита)



Женщины до 40 лет

1 место - Чиченева Наталья Владимировна (Орловский)

2 место - Беломестных Анастасия Романовна (Чита)

3 место - Титова Ольга Павловна (Гусиноозёрск)



Женщины старше 40 лет

1 место - Белокрылова Светлана Владимировна (Чита)

2 место - Мартемьянова Марина Анатольевна (Чита)

3 место - Коротыгина Елена Ивановна (Чита)



Абсолютное первенство у женщин

1 место - Беломестных Анастасия Романовна (Чита)

2 место - Чиченева Наталья Владимировна (Орловский)



Абсолютное первенство у мужчин

1 место - Елизаров Евгений Валерьевич (Улан Удэ)

2 место - Ганхуяг Сэр-Од (Улан-Батор)



С 29 апреля по 1 мая в Агинском Бурятском округе прошёл 22-й открытый международный турнир по настольному теннису «Кубок дружбы». В соревнованиях участвовали спортсмены из Монголии, Бурятии и Забайкальского края. Всего приняло участие более 150 теннисистов разных возрастов.По информации отдела развития физической культуры и спорта администрации Агинского Бурятского округа, по своему составу это был один из сильнейших турниров: в нём участвовало более 10 мастеров спорта России, 5 мастеров спорта Монголии и около 10 кандидатов в мастера спорта.Как сообщает пресс-служба администрации Агинского округа, победителями и призёрами соревнований стали:1 место - «Silver-Ball» (Бурятия): Елизаров Евгений Валерьевич (Улан Удэ), Дармаев Алдар Вячеславович (Улан Удэ), Тулонов Арсалан Баторович (Улан Удэ)2 место – «Агинское – 1»: Аюров Дондок Булатович (Агинское), Дамдинов Батор Баясхаланович (Агинское), Шойжилов Денис Олегович (Будалан)3 место – «Байкал» (Монголия и Бурятия): Чинзориг Тулгуу (Улан Батор), Эрдэнбаяр Чинба (Улан Батор, Дашиев Тимур Баторович (Улан Удэ), Цыбиков Жаргал Юрьевич (Улан Удэ)1 место – «Забайкалочка»: Чиченева Наталья Владимировна (Орловский), Беломестных Анастасия Романовна (Чита), Капустина Ирина Владимировна (Чита)2 место – «СШОР Гусиноозёрск» (Бурятия): Титова Ольга Павловна (Гусиноозёрск), Ринчинова Алтана Александровна (Гусиноозёрск), Яковенко Екатерина Андреевна (Гусиноозёрск), Вещунова Яна Андреевна (Гусиноозёрск)3 место – «Баттерфляй»: Константинова Ксения Юрьевна (Чита), Коротыгина Елена Ивановна (Чита), Белозерова Антонина Николаевна (Чита)1 место - Аюрзана М. (Улан Удэ)2 место - Батор Б. (Улан Удэ)3 место - Станислав Б. (Улан Удэ)