Теннисисты Бурятии стали победителями «Кубка дружбы»

С 29 апреля по 1 мая в Агинском Бурятском округе прошёл 22-й открытый международный турнир по настольному теннису «Кубок дружбы». В соревнованиях участвовали спортсмены из Монголии, Бурятии и Забайкальского края. Всего приняло участие более 150 теннисистов разных возрастов.
По информации отдела развития физической культуры и спорта администрации Агинского Бурятского округа, по своему составу это был один из сильнейших турниров: в нём участвовало более 10 мастеров спорта России, 5 мастеров спорта Монголии и около 10 кандидатов в мастера спорта.
Как сообщает пресс-служба администрации Агинского округа, победителями и призёрами соревнований стали:
Командное первенство у мужчин
1 место - «Silver-Ball» (Бурятия): Елизаров Евгений Валерьевич (Улан Удэ), Дармаев Алдар Вячеславович (Улан Удэ), Тулонов Арсалан Баторович (Улан Удэ)
2 место – «Агинское – 1»: Аюров Дондок Булатович (Агинское), Дамдинов Батор Баясхаланович (Агинское), Шойжилов Денис Олегович (Будалан)
3 место – «Байкал» (Монголия и Бурятия): Чинзориг Тулгуу (Улан Батор), Эрдэнбаяр Чинба (Улан Батор, Дашиев Тимур Баторович (Улан Удэ), Цыбиков Жаргал Юрьевич (Улан Удэ)
Командное первенство у женщин
1 место – «Забайкалочка»: Чиченева Наталья Владимировна (Орловский), Беломестных Анастасия Романовна (Чита), Капустина Ирина Владимировна (Чита)
2 место – «СШОР Гусиноозёрск» (Бурятия): Титова Ольга Павловна (Гусиноозёрск), Ринчинова Алтана Александровна (Гусиноозёрск), Яковенко Екатерина Андреевна (Гусиноозёрск), Вещунова Яна Андреевна (Гусиноозёрск)
3 место – «Баттерфляй»: Константинова Ксения Юрьевна (Чита), Коротыгина Елена Ивановна (Чита), Белозерова Антонина Николаевна (Чита)
Юноши до 18 лет
1 место - Аюрзана М. (Улан Удэ)
2 место - Батор Б. (Улан Удэ)
3 место - Станислав Б. (Улан Удэ)
Мужчины до 40 лет
1 место - Елизаров Евгений Валерьевич (Улан Удэ)
2 место - Аюров Дондок Булатович (Улан Удэ)
3 место – Ганхуяг Сэр-Од (Улан Батор)
Мужчины старше 40 лет
1 место - Цыдаев Чингис Цыренович (Чита)
2 место - Цэдашиев Зандан Бальчинович (Чита)
3 место - Гуродармаев Баирто Баирович (Агинское)
Девушки до 18 лет
1 место - Антонина Б (Чита)
2 место - Марина А. (Чита)
3 место - Виктория Б. (Чита)
Женщины до 40 лет
1 место - Чиченева Наталья Владимировна (Орловский)
2 место - Беломестных Анастасия Романовна (Чита)
3 место - Титова Ольга Павловна (Гусиноозёрск)
Женщины старше 40 лет
1 место - Белокрылова Светлана Владимировна (Чита)
2 место - Мартемьянова Марина Анатольевна (Чита)
3 место - Коротыгина Елена Ивановна (Чита)
Абсолютное первенство у женщин
1 место - Беломестных Анастасия Романовна (Чита)
2 место - Чиченева Наталья Владимировна (Орловский)
Абсолютное первенство у мужчин
1 место - Елизаров Евгений Валерьевич (Улан Удэ)
2 место - Ганхуяг Сэр-Од (Улан-Батор)