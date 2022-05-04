Четверым работникам предприятия в Бурятии три месяца не выдавали зарплату

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

В дело вмешалась прокуратура



Прокуратура Еравнинского района Бурятии выявила нарушение трудового законодательства непубличным акционерным обществом «Нептун», осуществляющим промышленное рыболовство, розничную торговлю водными биоресурсами.



Выявлено, что с августа по октябрь 2021 года четверым работникам предприятия не выплачивалась заработная плата. Кроме того, вопреки закону работодателем не осуществлялся контроль за выдачей работникам средств индивидуальной защиты, трудовые обязанности они исполняли без прохождения обязательных медицинских осмотров, с одним из работников не был заключён трудовой договор.



После прокурорского вмешательства возбуждено уголовное дело по статье «Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы». Уголовное дело прекращено в связи с добровольным погашением долга по заработной плате в размере 270 тысяч рублей.



Генеральному директору общества внесено прокурорское представление, которое удовлетворено, нарушения устранены.



Руководитель предприятия привлечён к административной ответственности за допуск работника к исполнению им трудовых обязанностей без прохождения обязательных предварительных медицинских осмотров и уклонение от оформления трудового договора.



Виновному назначен штраф 25 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.







