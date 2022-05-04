Установлены два комплекса фото-видеофиксации нарушений ПДД
В Улан-Удэ вблизи Физкультурно-спортивного комплекса на пешеходном переходе по улице Комсомольская 1 «в» установлена камера, фиксирующая нарушения ПДД, связанные с непредоставлением преимущества в движении пешеходам.
Ещё один комплекс фото-видеофиксации нарушений ПДД установлен в посёлке Нижний Саянтуй в Тарбагатайском районе Бурятии. Здесь камера фиксирует нарушения скоростного режима и выезд на полосу встречного движения.
- Уважаемые водители, будьте внимательны на данных участках дорог, смотрите на установленные дорожные знаки и соблюдайте ПДД! – призывают в Госавтоинспекции.
Водителей Бурятии предупреждают о новых камерах на дорогах
Общество, Фото:
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