Водителей Бурятии предупреждают о новых камерах на дорогах

Общество, Фото: УГИБДД по Бурятии

Установлены два комплекса фото-видеофиксации нарушений ПДД



В Улан-Удэ вблизи Физкультурно-спортивного комплекса на пешеходном переходе по улице Комсомольская 1 «в» установлена камера, фиксирующая нарушения ПДД, связанные с непредоставлением преимущества в движении пешеходам.



Ещё один комплекс фото-видеофиксации нарушений ПДД установлен в посёлке Нижний Саянтуй в Тарбагатайском районе Бурятии. Здесь камера фиксирует нарушения скоростного режима и выезд на полосу встречного движения.



- Уважаемые водители, будьте внимательны на данных участках дорог, смотрите на установленные дорожные знаки и соблюдайте ПДД! – призывают в Госавтоинспекции.

