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Водителей Бурятии предупреждают о новых камерах на дорогах

Водителей Бурятии предупреждают о новых камерах на дорогах
Общество,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Установлены два комплекса фото-видеофиксации нарушений ПДД

В Улан-Удэ вблизи Физкультурно-спортивного комплекса на пешеходном переходе по улице Комсомольская 1 «в» установлена камера, фиксирующая нарушения ПДД, связанные с непредоставлением преимущества в движении пешеходам.

Ещё один комплекс фото-видеофиксации нарушений ПДД установлен в посёлке Нижний Саянтуй в Тарбагатайском районе Бурятии. Здесь камера фиксирует нарушения скоростного режима и выезд на полосу встречного движения.

- Уважаемые водители, будьте внимательны на данных участках дорог, смотрите на установленные дорожные знаки и соблюдайте ПДД! – призывают в Госавтоинспекции. 
ПДД ГИБДД камеры фиксации

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