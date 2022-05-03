В Улан-Удэ состоится «Майский фестиваль правильного кино»

Горожанам покажут фильмы, посвящённые Великой Отечественной войне



Столица Бурятии присоединится к «Майскому фестивалю правильного кино» международного проекта «Территория Победы». 5, 6, 7 и 9 мая в Улан-Удэ будет организован показ художественных фильмов, посвящённых Великой Отечественной войне.



В рамках фестиваля в музее истории Бурятии имени М.Н. Хангалова состоится показ следующих кинокартин:

- 5 мая в 13:00 – художественный фильм «Сашка»(12+), режиссёр Александр Сурин, СССР, 1981 г.;

- 6 мая в 15:00 - художественный фильм «Иди и смотри» (16+), режиссёр Элем Климов, СССР, 1985 г.;

- 7 мая в 15:00 - художественный фильм «Освобождение: Последний штурм» (16+), режиссёр Юрий Озеров, СССР, 1971 г.;

- 9 мая в 14:00 - художественный фильм «Крылья» (0+), режиссёр Лариса Шепитько, СССР, 1966 г.



Также на официальном сайте национального музея Бурятии будет экспонироваться мультимедийная выставка «Освобождение Европы» (6+). Об этом сообщает пресс-служба нацмузея.

