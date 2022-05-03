Горожанам покажут фильмы, посвящённые Великой Отечественной войне
Столица Бурятии присоединится к «Майскому фестивалю правильного кино» международного проекта «Территория Победы». 5, 6, 7 и 9 мая в Улан-Удэ будет организован показ художественных фильмов, посвящённых Великой Отечественной войне.
В рамках фестиваля в музее истории Бурятии имени М.Н. Хангалова состоится показ следующих кинокартин:
- 5 мая в 13:00 – художественный фильм «Сашка»(12+), режиссёр Александр Сурин, СССР, 1981 г.;
- 6 мая в 15:00 - художественный фильм «Иди и смотри» (16+), режиссёр Элем Климов, СССР, 1985 г.;
- 7 мая в 15:00 - художественный фильм «Освобождение: Последний штурм» (16+), режиссёр Юрий Озеров, СССР, 1971 г.;
- 9 мая в 14:00 - художественный фильм «Крылья» (0+), режиссёр Лариса Шепитько, СССР, 1966 г.
Также на официальном сайте национального музея Бурятии будет экспонироваться мультимедийная выставка «Освобождение Европы» (6+). Об этом сообщает пресс-служба нацмузея.
В Улан-Удэ состоится «Майский фестиваль правильного кино»
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Его примет посёлок Новонукутский
Соревноваться будут юноши 16-17 лет
Участие примут около 1,5 тысяч человек
Мероприятие пройдёт в Чите с 26 по 29 мая
Инцидент произошёл на озере Тугнуйское
Суточная заболеваемость снизилась почти вдвое
Фестиваль состоится в Агинском Бурятском округе
Дерево являлось частью Шаманского леса, некогда шумевшего на территории Сарайского пляжа
Жителям Могочи, Шилки и Читы покажут концертную программу
В мероприятии примут участие семьи с детьми в возрасте от 9 до 15 лет
В регионе стартует акция «Вахта Героев Отечества»
В турнире также примут участие спортсменки из Улан-Удэ и Читы
Родительский день в этом году выпал на 3 мая
В Улан-Удэ без существенных осадков
Общество, 02.05.2022
Поздравления доставят почтальоны