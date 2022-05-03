Олеся Судзиловская станет членом жюри Забайкальского кинофестиваля

Мероприятие пройдёт в Чите с 26 по 29 мая



Девятый Забайкальский международный кинофестиваль объявил имена членов жюри основного конкурса. Известным актёрам, режиссёрам, сценаристам предстоит просмотр, оценка конкурсных работ и определение победителей в номинациях «Лучший фильм», «Лучший актер», «Лучшая актриса», «Лучшая режиссура», «Лучший сценарий».



По информации пресс-службы кинофестиваля, председателем жюри станет актёр, режиссёр, заслуженный артист России Сергей Пускепалис. Он сыграл роли более чем в 30 фильмах и сериалах. Является призёром кинофестивалей, лауреатом премий, а также обладателем приза Берлинского международного кинофестиваля «Серебряный медведь» за лучшую мужскую роль. Работает художественным руководителем Российского государственного академического театра драмы имени Фёдора Волкова.



Кроме этого, в состав жюри вошел писатель, журналист, сценарист из Армении Артавазд Егиазарян. Свои первые рассказы опубликовал в армянской литературной прессе в середине 2000-х. С 2006 года пишет статьи о кино, с 2011 является главным редактором городского журнала «Ереван».



Оценивать фильмы основной программы Забайкальского международного кинофестиваля будет продюсер, сценарист, режиссёр из Сербии Света Властимир Страхинич. Он является продюсером около 50 документальных фильмов, как автор создал 15 неигровых картин, участвовал в создании 20 художественных фильмов. Член Гильдии кинохудожников Сербии, лауреат международных наград в области кино и телевидения.



Также членом жюри станет известная российская актриса и телеведущая Олеся Судзиловская. Она сыграла свыше 20 ролей в театре, более 80 ролей в фильмах и телесериалах. Призёр фестивалей и лауреат кино- и театральных премий. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры Забайкалья.

