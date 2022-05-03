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В Улан-Удэ военные проведут тренировки парада Победы

В Улан-Удэ военные проведут тренировки парада Победы
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Участие примут около 1,5 тысяч человек

В столице Бурятии 5 и 7 мая состоятся совместные тренировки парадных расчётов и механизированной колонны военной техники соединений и воинских частей Восточного военного округа. Мероприятия пройдут на площади Советов в преддверии парада, посвящённого 77-летию Великой Победы.

Около тысячи военнослужащих соединений и воинских частей Улан-Удэнского местного гарнизона под звуки марша сводного духового оркестра в течение двух часов будут отрабатывать строевые приёмы в составе парадных расчётов.

В составе механизированной колонны будут тренироваться экипажи бронетранспортёров БТР-80, бронемашин повышенной защищённости «Тайфун», армейских мотовездеходов АМ-1, боевых машин с противотанковым комплексом «Конкурс», реактивных систем залпового огня «Торнадо-Г», «Ураган», ствольной артиллерии (122-мм гаубиц Д-30), автомобилей КамАЗ-5350 с зенитной установкой ЗУ-23-2, пусковых установок оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М», бронеавтомобилей «Рысь». Всего будет задействовано более 30 единиц военной техники.

9 мая по площади пройдёт восстановленный военными мастерами тяжелый советский танк ИС-2 «Иосиф Сталин», а также боевая машина артиллерии БМ-13 «Катюша». Возглавит механизированную колонну техники танк Т-34.

Всего в параде Победы примут участие около 1,5 тысяч человек. Помимо военнослужащих соединений и воинских частей ВВО, в параде примут участие военнослужащие воздушно-десантных войск, подразделения других силовых ведомств, юнармейцы регионального отделения всероссийского военно-патриотического общественного движения. Об этом сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
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