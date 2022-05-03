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Сосна на Ольхоне участвует в конкурсе деревьев

Сосна на Ольхоне участвует в конкурсе деревьев
Общество,  Фото:rosdrevo.ru
Дерево являлось частью Шаманского леса, некогда шумевшего на территории Сарайского пляжа

Ольхонская сосна представит Иркутскую область на всероссийском конкурсе «Российское дерево года». Дерево, произрастающее на территории Сарайского пляжа на острове Ольхон, является достопримечательностью региона. В 2018 году ему официально был присвоен статус памятника живой природы. За необычную форму, расположение ветвей эту сосну называют «Дерево-мать». Дереву около 300 лет, высота сосны 20 метров.

Напомним, что «Российское дерево года» является традиционным конкурсом по выбору главного дерева страны и проводится с 2017 года. В конкурсе принимают участие природные раритеты, произрастающие в разных регионах и являющиеся природным, культурным, историческим, духовным наследием страны.

В этом году на звание главного дерева претендует шестьдесят номинантов, среди них: Некрасовская липа, Пушкинский дуб, Шаляпинская ель, тис Курильский мудрец, сосна Марины Цветаевой, сосна парка Алханай из Забайкалья и другие исторические природные раритеты, занесенные в национальный реестр старовозрастных деревьев России.

Субъекту страны, на территории которого произрастает дерево, победившее в конкурсе, будет вручен диплом победителя, а также сертификат на обследование дерева и проведение оздоровительных мероприятий.

- Проголосовать за уникальный живой памятник можно с 1 мая по 1 августа на сайте всероссийской программы «Деревья – памятники живой природы», - сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.
Ольхон Иркутская область сосна деревья конкурс

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