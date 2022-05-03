Сурхарбан в Иркутской области стартует 30 июня

Его примет посёлок Новонукутский
30 июня, 1 и 2 июля в посёлке Новонукутский Усть-Ордынского Бурятского округа пройдёт областной национальный культурно-спортивный праздник «Сур-Харбан». Соответствующее распоряжение подписал губернатор Иркутской области.
Первое выездное заседание организационного комитета по проведению праздника прошло в посёлке Новонукутский. Члены оргкомитета обсудили план проведения мероприятия, определили площадки, на которых пройдут соревнования и конкурсы.
– Зрители, которых на Сур-Харбане по традиции собирается от двух до трёх тысяч человек, смогут увидеть яркое мероприятие – областной конкурс театрализованных концертных программ «В семье единой!». Конкурс пройдёт 1 июля, а в день заезда команд, 30 июня, по традиции состоится фестиваль молодёжных команд КВН на тему «Степная сказка», – рассказал руководитель администрации округа Анатолий Прокопьев.
На заседании оргкомитета обсудили концепцию театрализованного открытия праздника «Мы единое целое». В мероприятии на стадионе физкультурно-оздоровительного комплекса «Унга-Арена» примут участие фольклорные, вокальные и хореографические коллективы районов УОБО. Отдельную программу готовит государственный ансамбль песни и танца «Степные напевы». Планируется, что всего в театрализованном открытии примут участие 350 человек.
Спортивная программа будет представлена 10 видами спорта: бурятская национальная борьба, стрельба из бурятского национального лука, конный спорт, легкая атлетика, футбол, гиревой спорт, волейбол, бурятские шахматы «шатар», шахматы, шашки.
В этом году с предварительной заявкой на участие в Сур-Харбане обратились представители администраций десяти муниципальных образований Иркутской области. Это команды шести районов округа, Ольхонского, Заларинского, Усть-Удинского районов и города Свирска. Такое количество участников рекордное за последние десятилетия.
По словам Анатолия Прокопьева, формат проведения Сур-Харбана остается традиционным, но в этом году внесены изменения в положение. Впервые в зачёт культурной программы праздника будут внесены итоги бурятской игры в кости «шагай наадан». Обязательным стало наличие национальной одежды у участников соревнований по национальным видам спорта.
С этого года в команде борцов должен быть судья-секундант – «засул» в головном уборе (малгай), национальном халате (тэрлиг) и мягкой национальной обуви (гутал). В финальных схватках по весовым категориям, затем в полуфинальных и финальных схватках абсолютного первенства «засулы» будут исполнять своеобразный напев «соло», прославляя своего спортсмена, называя его имя и местность, откуда он родом. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Иркутской области.
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Сурхарбан в Иркутской области стартует 30 июня
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