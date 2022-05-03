Герои России встретятся с забайкальцами

В регионе стартует акция «Вахта Героев Отечества»



С 3 по 6 мая в Забайкальском крае состоится акция «Вахта Героев Отечества», в рамках которой регион посетят девять Героев России. В Забайкалье приедут Владимир Алимов, Валерий Куков, Руслан Кокшин, Николай Кравченко, Игорь Родобольский, Игорь Тарелкин, Евгений Тарелкин, Владимир Шарпатов и Олег Щепетков.



- 3 мая в 13:00 в «Точке кипения» пройдёт встреча Героев России с губернатором Забайкалья Александром Осиповым и представителями общественных организаций. На следующий день, 4 мая в 14:30, состоится торжественное мероприятие на мемориале боевой и трудовой славы забайкальцев, а также встреча с отрядами поста №1. Герои России будут присутствовать на открытии памятника на территории учебного военного центра 6 мая в 11:00, - сообщают организаторы акции.



Для журналистов 6 мая с 17:30 организуют пресс-конференцию. Также в рамках поездки в регион Герои России проведут встречи с учащимися школ, ветеранами спорта и юными спортсменами.



Напомним, что в Забайкалье акция состоится впервые. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.



Возрастное ограничение 6+

