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Герои России встретятся с забайкальцами

Герои России встретятся с забайкальцами
Общество,  Фото:pixabay.com
В регионе стартует акция «Вахта Героев Отечества»

С 3 по 6 мая в Забайкальском крае состоится акция «Вахта Героев Отечества», в рамках которой регион посетят девять Героев России. В Забайкалье приедут Владимир Алимов, Валерий Куков, Руслан Кокшин, Николай Кравченко, Игорь Родобольский, Игорь Тарелкин, Евгений Тарелкин, Владимир Шарпатов и Олег Щепетков.

- 3 мая в 13:00 в «Точке кипения» пройдёт встреча Героев России с губернатором Забайкалья Александром Осиповым и представителями общественных организаций. На следующий день, 4 мая в 14:30, состоится торжественное мероприятие на мемориале боевой и трудовой славы забайкальцев, а также встреча с отрядами поста №1. Герои России будут присутствовать на открытии памятника на территории учебного военного центра 6 мая в 11:00, - сообщают организаторы акции.

Для журналистов 6 мая с 17:30 организуют пресс-конференцию. Также в рамках поездки в регион Герои России проведут встречи с учащимися школ, ветеранами спорта и юными спортсменами.

Напомним, что в Забайкалье акция состоится впервые. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Возрастное ограничение 6+
Герой России Забайкальский край акция патриотическое воспитание

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