Родительский день в этом году выпал на 3 мая
3 мая, в Родительский день, в столице Бурятии будут организованы специальные автобусные маршруты. Для жителей Улан-Удэ запустят маршруты до кладбища «Южное», в микрорайоны Стеклозавод и Загорск.
Движение пассажирского транспорта будет организовано по следующим направлениям:
- кладбище «Южное» - ул. Пищевая - ул. Кольцова - ул. Шумяцкого - ул. Жердева - ул. Калашникова – пр. Строителей - ул. Боевая - ул. Терешковой - ул. Бабушкина - ул. Балтахинова - ул. Коммунистическая – пл. Советов;
- по маршруту № 56 движение 20 автобусов будет продлено от микрорайона Шишковка до микрорайона Стеклозавод;
- переезд «Почтовый» по ул. Пищевая - кладбище «Южное» - будут организованы укороченные рейсы не менее пяти автобусов маршрута № 97 «Квартал» с интервалом 15 минут;
- маршруты №№ 3, 21, 23 перенесут в этот день конечную остановку на кладбище в микрорайоне Загорск.
Отправление автобусов с кладбища «Южное»: в 10:00, 11:00, 12:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00 часов. Отправление с площади Советов: в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00.
- Работа городских маршрутов №№ 25, 33, 46, 92, 40, 70, 71, 97, 97 «Квартал», 100, чей путь следования проходит вблизи городских кладбищ, будет усилена. Телефон «горячей линии» по работе городского пассажирского транспорта 45-45-53, - сообщает управление по информационной политике администрации Улан-Удэ.
В Улан-Удэ запустили спецмаршруты до кладбищ
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Общество, 03.05.2022
В Улан-Удэ без существенных осадков
Поздравления доставят почтальоны
Соревнования состоятся через неделю
Медаль вручила министре культуры республики
Личность погибшего установили по медальону
Туристов призывают соблюдать меры безопасности
Известный пианист и композитор Александр Мекаев также рассказал о своих планах в Бурятии
Здесь проводятся ремонтные работы
Общее число случаев заражения превысило 136 тысяч
Ребёнка ищут уже почти неделю
Пенсионеру грозит штраф
По республике переменная облачность
Авария произошла поздно ночью
Женщину задержали
Такую очередь поручили организовать к следующему году