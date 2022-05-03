В Улан-Удэ запустили спецмаршруты до кладбищ

Родительский день в этом году выпал на 3 мая



3 мая, в Родительский день, в столице Бурятии будут организованы специальные автобусные маршруты. Для жителей Улан-Удэ запустят маршруты до кладбища «Южное», в микрорайоны Стеклозавод и Загорск.



Движение пассажирского транспорта будет организовано по следующим направлениям:

- кладбище «Южное» - ул. Пищевая - ул. Кольцова - ул. Шумяцкого - ул. Жердева - ул. Калашникова – пр. Строителей - ул. Боевая - ул. Терешковой - ул. Бабушкина - ул. Балтахинова - ул. Коммунистическая – пл. Советов;

- по маршруту № 56 движение 20 автобусов будет продлено от микрорайона Шишковка до микрорайона Стеклозавод;

- переезд «Почтовый» по ул. Пищевая - кладбище «Южное» - будут организованы укороченные рейсы не менее пяти автобусов маршрута № 97 «Квартал» с интервалом 15 минут;

- маршруты №№ 3, 21, 23 перенесут в этот день конечную остановку на кладбище в микрорайоне Загорск.



Отправление автобусов с кладбища «Южное»: в 10:00, 11:00, 12:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00 часов. Отправление с площади Советов: в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00.



- Работа городских маршрутов №№ 25, 33, 46, 92, 40, 70, 71, 97, 97 «Квартал», 100, чей путь следования проходит вблизи городских кладбищ, будет усилена. Телефон «горячей линии» по работе городского пассажирского транспорта 45-45-53, - сообщает управление по информационной политике администрации Улан-Удэ.

