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В Бурятии местами небольшой дождь

В Бурятии местами небольшой дождь
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
В Улан-Удэ без существенных осадков

По данным Бурятского гидрометцентра, 3 мая по республике переменная облачность, днём местами небольшой дождь, по северной половине до умеренных осадков в виде дождя и мокрого снега. Ветер днём с переходом на северо-западный 4-9, в отдельных районах до 15 м/с. Температура днём +20,+25, местами +12,+17, по северной половине при облачности +5,+10.

В Улан-Удэ днём без существенных осадков. Ветер днём с переходом на северо-западный 8-13 м/с. Температура днём +20,+22.
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