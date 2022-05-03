В Улан-Удэ без существенных осадков
По данным Бурятского гидрометцентра, 3 мая по республике переменная облачность, днём местами небольшой дождь, по северной половине до умеренных осадков в виде дождя и мокрого снега. Ветер днём с переходом на северо-западный 4-9, в отдельных районах до 15 м/с. Температура днём +20,+25, местами +12,+17, по северной половине при облачности +5,+10.
В Улан-Удэ днём без существенных осадков. Ветер днём с переходом на северо-западный 8-13 м/с. Температура днём +20,+22.
В Бурятии местами небольшой дождь
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