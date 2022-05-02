Соревнования состоятся через неделю
7 мая в улан-удэнском КСК пройдёт региональный турнир по дзюдо «Отечество», приуроченный ко Дню Победы. Помериться силами соберутся спортсмены не только со всей Бурятии, но и из соседней Иркутской области, а также из Благовещенска. Всего около трёхсот дзюдоистов.
В соревнованиях примут участие спортсмены 2008 года рождения и младше.
- Хотелось бы, чтобы турнир стал межрегиональным, чтобы приезжало побольше команд из других регионов и сделать его постоянным, - прокомментировал «Байкал-Daily» мастер спорта России по дзюдо Денис Усольцев.
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В Улан-Удэ пройдёт турнир по дзюдо ко Дню Победы
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