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В Улан-Удэ пройдёт турнир по дзюдо ко Дню Победы

В Улан-Удэ пройдёт турнир по дзюдо ко Дню Победы
Общество,  Фото:pixabay.com
Соревнования состоятся через неделю

7 мая в улан-удэнском КСК пройдёт региональный турнир по дзюдо «Отечество», приуроченный ко Дню Победы. Помериться силами соберутся спортсмены не только со всей Бурятии, но и из соседней Иркутской области, а также из Благовещенска. Всего около трёхсот дзюдоистов.

В соревнованиях примут участие спортсмены 2008 года рождения и младше.

- Хотелось бы, чтобы турнир стал межрегиональным, чтобы приезжало побольше команд из других регионов и сделать его постоянным, - прокомментировал «Байкал-Daily» мастер спорта России по дзюдо Денис Усольцев.





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дзюдо

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