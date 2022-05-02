 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

02 мая

01 мая

Популярное

В Подмосковье нашли останки красноармейца из Бурятии

В Подмосковье нашли останки красноармейца из Бурятии
Общество,  Фото:https://vk.com/pprb_moscow
Личность погибшего установили по медальону

Солдатский медальон, принадлежавший уроженцу деревни Ошурково Иволгинского района Бурцеву Георгию Дмитриевичу, 27 апреля передали руководителю Бурятского регионального отделения «Волонтёрская рота Боевого Братства» Евгению Малушко, который в торжественной обстановке вручит ценный груз ближайшим родственникам Героя. На встрече присутствовали Вячеслав Бочаров, Герой Российской Федерации, первый заместитель секретаря Общественной палаты РФ и Кауров Виктор, начальник главного штаба Юнармии, заместитель руководителя Боевого Братства

Георгий погиб 14 февраля 1942 года в возрасте 20 лет. У парня не осталось ни семьи, ни детей. Теперь личная вещь (артефакт) будет храниться у племянницы Георгия Бурцева - Лидии Николаевны и её дочери Татьяны Александровны.



Инициатором мероприятия выступил Рашид Исмаилов. Он передал уникальные материалы о боевом пути Георгия Бурцева, результаты экспертизы исследований, акты о проведении поисковых работ и перезахоронении. От имени поискового объединения «Рубеж», Евгению Малушко передана медаль «Шагнувшим в бессмертие» для вручения родственникам погибшего героя.

Останки молодого солдата Бурцева Георгия были обнаружены близ села Семеновское в Московской области. Он и ещё 148 бойцов советской армии были захоронены там в годы Великой Отечественной войны. Личности немногих пока удалось восстановить. В их числе и Георгий Бурцев, ведь при нём был солдатский медальон, который детально был исследован.

Останки найденных солдат советской армии были торжественно перезахоронены в 2017 году на воинском мемориале села Семеновское Московской области, .сообщили в полномочном  представительстве Бурятии в Москве.

Красная Армия

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Подмосковье нашли останки красноармейца из Бурятии
В Подмосковье нашли останки красноармейца из Бурятии
Общество, 02.05.2022
Личность погибшего установили по медальону 
В районе Кругобайкалки бродят медведи
В районе Кругобайкалки бродят медведи
Общество, 02.05.2022
Туристов призывают соблюдать меры безопасности   
В Бурятии гость фестиваля «Возвращение» уже успел оценить студентов-музыкантов
В Бурятии гость фестиваля «Возвращение» уже успел оценить студентов-музыкантов
Общество, 02.05.2022
Известный пианист и композитор Александр Мекаев также рассказал о своих планах в Бурятии
Суточная заболеваемость коронавирусом в Бурятии продолжает снижаться
Суточная заболеваемость коронавирусом в Бурятии продолжает снижаться
Общество, 02.05.2022
Общее число случаев заражения превысило 136 тысяч 
В Улан-Удэ днём до +25 градусов
В Улан-Удэ днём до +25 градусов
Общество, 02.05.2022
По республике переменная облачность
Два человека погибли в ДТП в Бурятии
Два человека погибли в ДТП в Бурятии
Общество, 01.05.2022
Авария произошла поздно ночью
Электронная очередь появится на паромной переправе на Ольхон
Электронная очередь появится на паромной переправе на Ольхон
Общество, 01.05.2022
Такую очередь поручили организовать к следующему году
Праздник весны и труда отмечают в Улан-Удэ
Праздник весны и труда отмечают в Улан-Удэ
Общество, 01.05.2022
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с акции, прошедшей на площади Советов
Два человека пострадали при пожарах в Бурятии
Два человека пострадали при пожарах в Бурятии
Общество, 01.05.2022
Пожары произошли в Заиграевском и Бичурском районах
Фотоархив: Улан-Удэ 2020. Часть 1
Фотоархив: Улан-Удэ 2020. Часть 1
Общество, 01.05.2022
Апокалиптические виды пустых улиц города, Элеватор без пробок, очередная реконструкция Мемориала Победы и многое другое в подборке фото Сергея Тарасенко

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^