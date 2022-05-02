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Суточная заболеваемость коронавирусом в Бурятии продолжает снижаться

Суточная заболеваемость коронавирусом в Бурятии продолжает снижаться
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Общее число случаев заражения превысило 136 тысяч

По данным управления Роспотребнадзора на утро 2 мая в Бурятии зарегистрировано 136 011 случаев заболевания COVID-19. Из них 44% (60 114) приходится на жителей Улан-Удэ.

За прошедшие сутки выявили 19 больных с лабораторным подтверждением, это на десять человек меньше, чем сутки назад. До этого сообщалось о 31 больном, ранее – 39.

Из выявленных за прошедшие сутки больных – 17 человек обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям.

Для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 230 коек: занято –179, свободна 51 койка. Занятость коечного фонда составляет 77,8%. В стационарах получают лечение 179 пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на неё.

В отделениях реанимации находится 42 пациента, из них старше 65 лет – 26), на ИВЛ – пять пациентов, из которых три - старше 65 лет.

На амбулаторном лечении и наблюдении находится 309 человек.

За весь период выздоровели от COVID-19 – 132 514 человек, в том числе за прошедшие сутки 29 человек.

Всего умерло от COVID-19, с тяжёлой сопутствующей патологией – 3009 человек, в том числе за прошедшие сутки скончался один больной в возрасте до 65 лет.

коронавирус профилактика

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