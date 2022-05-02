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В районе Кругобайкалки бродят медведи

В районе Кругобайкалки бродят медведи
Общество, 
Туристов призывают соблюдать меры безопасности

В районе Кругобайкальской железной дороги, в Прибайкальском национальном парке уже наблюдают медведей. Видеосвидетельство этому снято 28 апреля: один из косолапых неподалёку от станции Уланово пересёк пути и проверял лёд, рассчитывая найти останки рыбы или нерпы.



Сотрудники научного отдела ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» добавляют: ещё один крупный экземпляр бродит вдоль путей на 131 километре КБЖД, - его встретил сотрудник Маритуйского участкового лесничества. Весной на этих маршрутах концентрация косолапых – не редкость. Медведи выходят на южные склоны в поисках первой зелени, а также спускаются к Байкалу, рассчитывая найти что-нибудь посытнее.

Туристы, выходя в маршруты в это время, должны соблюдать меры безопасности: избегать ночёвок вне населённых пунктов и турбаз, уносить с собой все пищевые отходы – чтобы не привлекать хищников к местам присутствия людей, сообщили в пресс-службе ФГБУ «Заповедное Прибайкалье». 


кругобайкальская железная дорога медведь

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