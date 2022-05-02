В районе Кругобайкалки бродят медведи









Сотрудники научного отдела ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» добавляют: ещё один крупный экземпляр бродит вдоль путей на 131 километре КБЖД, - его встретил сотрудник Маритуйского участкового лесничества. Весной на этих маршрутах концентрация косолапых – не редкость. Медведи выходят на южные склоны в поисках первой зелени, а также спускаются к Байкалу, рассчитывая найти что-нибудь посытнее.Туристы, выходя в маршруты в это время, должны соблюдать меры безопасности: избегать ночёвок вне населённых пунктов и турбаз, уносить с собой все пищевые отходы – чтобы не привлекать хищников к местам присутствия людей, сообщили в пресс-службе ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».