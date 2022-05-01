Два человека погибли в ДТП в Бурятии

Авария произошла поздно ночью
Накануне, 30 мая, в 23:50 34-летний водитель машины «Тойота Марк», следуя по автодороге Мухоршибирь - Бичура – Кяхта, на 71 км совершил опрокидывание.
Как сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии, в результате аварии водитель от полученных травм скончался на месте. Также скончалась на месте 35-летняя пассажирка автомобиля.
Другие пассажиры – мужчина и женщина, доставлены в больницу.
Известно, что у водителя не было прав.
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