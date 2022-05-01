Два человека пострадали при пожарах в Бурятии



Сегодня утром в посёлке Горхон Заиграевского района произошло возгорание жилого дома



На момент прибытия пожарных дом горел изнутри. К ликвидации возгорания были привлечены огнеборцы 17-го Заиграевского отряда ГПС Бурятии и добровольные пожарные.



В результате пожара жилое строение повреждено огнём изнутри. При возгорании пострадал мужчина. Сообщается, что он получил ожоги рук. Общая площадь пожара составила около 10 кв. м.



Предположительной причиной пожара послужило неосторожное обращение с огнём при курении.



Также сегодня ночью в селе Потанино Бичурского района загорелось общежитие на территории завода по производству одноразовых деревянных приборов. На момент возникновения пожара в общежитии находились 3 человека. Люди эвакуировались самостоятельно.



Прибывшие добровольные пожарные обнаружили возгорание в кухне-столовой и помещений первого этажа здания. До прибытия основных сил пожарной охраны добровольцы сдерживали распространение пламени.



Вместе с огнеборцами 15-го Бичурского отряда ГПС республики пожар был ликвидирован. Общая площадь пожара составила 480 м. кв.



В результате пожара пострадал человек. По предварительной информации известно, что мужчина получил ожоги рук и головы. Пострадавший доставлен в медучреждение.



Предположительной причиной пожара послужило короткое замыкание электропроводки, сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.

