Ещё 29 человек заболели коронавирусом в Бурятии

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Скончались два пациента с COVID-19



По данным управления Роспотребнадзора по Бурятии на 8:00 часов 1 мая зарегистрировано 135992 больных COVID-19 с лабораторным подтверждением. Из них 44% (60105) приходится на жителей Улан-Удэ.



За минувшие сутки выявлено 29 новых больных коронавирусом.



Из выявленных за прошедшие сутки больных – 26 человек обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям. Дезинфекция в очагах проведена на общей площади более 215 га.



По оперативным данным медицинских организаций республики на 08.00 1 мая, в стационарах получают лечение 173 пациента с коронавирусом и подозрением на него, в том числе осложнённым внебольничной пневмонией – 118. За предыдущие сутки госпитализировано 8 пациентов.



В отделениях реанимации находится 42 пациента (из них старше 65 лет – 27), на ИВЛ – 6 пациентов (из них старше 65 – 4), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 4.



Для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 230 коек: занято –173, свободно – 57 коек. Занятость коечного фонда составляет 75,2%.



На амбулаторном лечении и наблюдении находится 326 человек.



Выздоровели от COVID-19 – 132485 человек, в том числе за сутки 35 пациентов.



Всего умерло от COVID-19, с тяжёлой сопутствующей патологией – 3008 человек, в том числе за минувшие сутки два пациента (в возрасте до 65 лет - 1 человек, старше 65 лет – 1 человек).



