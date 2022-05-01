В Улан-Удэ заработали фонтаны

Запущен сухой фонтан на площади Революции



Сегодня, 1 мая, в Улан-Удэ запустили четыре основных фонтана: на площади Славы, на Арбате, на мемориале Победы и сухой фонтан на площади Революции.



Накануне специалисты Комбината по благоустройству Улан-Удэ провели пробный запуск фонтанов, который прошёл успешно.



После длительных ремонтных и подготовительных работ запустили в работу фонтаны в парках.



- Всего в парках четыре фонтана: один в парке им. С. Н. Орешкова, два в парке «Юбилейный» и один в парке им. Д. Ж. Жанаева. Напомним, всего до 9 мая Комбинат по благоустройству приведёт в порядок и запустит 17 фонтанов, - сообщили в городской администрации.

