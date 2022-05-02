В Улан-Удэ днём до +25 градусов



По данным Бурятского гидрометцентра, 2 мая по республике переменная облачность, ночью по северной половине небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, днём преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 6-11, в отдельных районах 15-20 м/с. Температура ночью +3, +8, местами 0,-5, днём +16, +21, местами +9, +14, по северной половине при облачности +1, +6.



В Улан-Удэ без осадков. Ветер западный ночью 3-8, днём 6-11 м/с. Температура ночью +5, +7, днём +23, +25.









