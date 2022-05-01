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Иркутянка обвиняется в жестокой расправе над экс-супругом

Иркутянка обвиняется в жестокой расправе над экс-супругом
Общество,  Фото:pixabay.com
Женщину задержали

В Иркутске предъявлено обвинение 59-летней женщине в убийстве.

По версии следствия, женщина в ходе ссоры нанесла телесные повреждения топором по голове своему бывшему супругу. 62-летний мужчина скончался на месте преступления. Затем женщина расчленила его тело, после чего спрятала часть фрагментов тела в разных местах в ограде своего дома, расположенного на ул. Дальневосточной, остальное сожгла в печи. 13 апреля женщина заявила в полицию о безвестном исчезновении супруга.

- В ходе осмотра дома и прилегающей территории следователи, криминалисты и сотрудники полиции обнаружили следы крови, а также человеческие останки. С места происшествия изъяты ножи, кухонный топор и иные предметы, интересующие следствие, - сообщили в СУ СК РФ по Иркутской области.

Женщина задержана в порядке ст.91 УПК РФ. Следователям СК она призналась в убийстве мужчины. В ходе проверки показаний на месте подробно рассказала все обстоятельства произошедшего.

Решается вопрос об избрании обвиняемой меры пресечения в виде заключения под стражу.
убийство

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