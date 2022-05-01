Апокалиптические виды пустых улиц города, Элеватор без пробок, очередная реконструкция Мемориала Победы и многое другое в подборке фото Сергея Тарасенко
Год двадцатый. Новая эра! Прямо напротив Одигитрия новое заведение с вывеской «Шабаш». К весне «Шабаш» незатейливо, путём переворота одной буквы, превращается в «Шабат». Пророческие картинки сжигания чучела Масленицы — пылающий крест и корона. Здравствуй, коронавирус! Апокалиптические виды пустых улиц города. Элеватор без пробок!
Спуск от Оперного загорожен забором, там что-то копают. Обещают каскад фонтанов. На здании Национальной библиотеки ещё виден профиль писателя Горького. Очередная реконструкция Мемориала Победы. Новые барельефы героев. Новый постамент к памятнику маршалу Рокоссовскому.
Фотоархив: Улан-Удэ 2020. Часть 1
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