 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

01 мая

30 апреля

29 апреля

Популярное

Фотоархив: Улан-Удэ 2020. Часть 1

Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Апокалиптические виды пустых улиц города, Элеватор без пробок, очередная реконструкция Мемориала Победы и многое другое в подборке фото Сергея Тарасенко

Год двадцатый. Новая эра! Прямо напротив Одигитрия новое заведение с вывеской «Шабаш». К весне «Шабаш» незатейливо, путём переворота одной буквы, превращается в «Шабат». Пророческие картинки сжигания чучела Масленицы — пылающий крест и корона. Здравствуй, коронавирус! Апокалиптические виды пустых улиц города. Элеватор без пробок!

Спуск от Оперного загорожен забором, там что-то копают. Обещают каскад фонтанов. На здании Национальной библиотеки ещё виден профиль писателя Горького. Очередная реконструкция Мемориала Победы. Новые барельефы героев. Новый постамент к памятнику маршалу Рокоссовскому.
история Улан-Удэ хронограф Улан-Удэ

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Ещё 29 человек заболели коронавирусом в Бурятии
Ещё 29 человек заболели коронавирусом в Бурятии
Общество, 01.05.2022
Скончались два пациента с COVID-19
В Улан-Удэ заработали фонтаны
В Улан-Удэ заработали фонтаны
Общество, 01.05.2022
Запущен сухой фонтан на площади Революции
Наступает священный для буддистов Бурятии месяц
Наступает священный для буддистов Бурятии месяц
Общество, 01.05.2022
В течение священного месяца буддисты возлагают на себя духовные обязательства и применяют все методы накопления заслуг
В Улан-Удэ в музее прошло празднование Светлой Пасхи
В Улан-Удэ в музее прошло празднование Светлой Пасхи
Общество, 01.05.2022
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с праздничного мероприятия
В Бурятии более 100 человек тушили лесной пожар
В Бурятии более 100 человек тушили лесной пожар
Общество, 01.05.2022
Возгорание возникло из-за брошенной сигареты
Жительница Бурятии избила знакомую за слухи
Жительница Бурятии избила знакомую за слухи
Общество, 01.05.2022
Агрессивной женщине назначили штраф
Рабочий погиб на заводе в Улан-Удэ
Рабочий погиб на заводе в Улан-Удэ
Общество, 01.05.2022
Проводится доследственная проверка
Май в Бурятии начнётся с жары
Май в Бурятии начнётся с жары
Общество, 01.05.2022
Воздух прогреется до +26
В Улан-Удэ в зоопарке музея на свет родились шесть волчат
В Улан-Удэ в зоопарке музея на свет родились шесть волчат
Общество, 30.04.2022
Детёныши под присмотром мамы уже бегают по вольеру
Этно-студия «Аядон» из Бурятии с триумфом выступила в Москве
Этно-студия «Аядон» из Бурятии с триумфом выступила в Москве
Общество, 30.04.2022
Студентки БГУ завоевали главный приз столичного фестиваля
В Чите открылся завод железобетонных изделий
В Чите открылся завод железобетонных изделий
Общество, 30.04.2022
Завод уже работает и вышел на производственные мощности
Жители Улан-Удэ обменялись книгами, вещами и услугами на фестивале
Жители Улан-Удэ обменялись книгами, вещами и услугами на фестивале
Общество, 30.04.2022
Перед участниками фестиваля дарения выступили артисты театра
Коронавирус подтвердился ещё у 31 жителя Бурятии
Коронавирус подтвердился ещё у 31 жителя Бурятии
Общество, 30.04.2022
По оперативным данным, на утро 30 апреля

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^