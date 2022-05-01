Электронная очередь появится на паромной переправе на Ольхон

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Такую очередь поручили организовать к следующему году



На сегодня началось проектирование причальных сооружений на острове Ольхон в Иркутской области. Стоимость работ составляет 3,6 млн рублей. Подготовить документацию необходимо до конца года. Создание инфраструктуры обсудили во время рабочей поездки губернатора региона Игоря Кобзева в Ольхонский район.



Как сообщили в правительстве области, решается вопрос создания комфортных условий на переправе. Вокзальный комплекс на МРС, построенный в 2018 году, планируется ввести в эксплуатацию. Здесь откроются комнаты гигиены с необходимыми условиями для инвалидов, матери и дитя. Также на вокзале планируется оказывать комплекс услуг, включая туристические.



К следующему году губернатор поручил организовать на переправе электронную очередь.



