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Электронная очередь появится на паромной переправе на Ольхон

Электронная очередь появится на паромной переправе на Ольхон
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Такую очередь поручили организовать к следующему году

На сегодня началось проектирование причальных сооружений на острове Ольхон в Иркутской области. Стоимость работ составляет 3,6 млн рублей. Подготовить документацию необходимо до конца года. Создание инфраструктуры обсудили во время рабочей поездки губернатора региона Игоря Кобзева в Ольхонский район.

Как сообщили в правительстве области, решается вопрос создания комфортных условий на переправе. Вокзальный комплекс на МРС, построенный в 2018 году, планируется ввести в эксплуатацию. Здесь откроются комнаты гигиены с необходимыми условиями для инвалидов, матери и дитя. Также на вокзале планируется оказывать комплекс услуг, включая туристические.

К следующему году губернатор поручил организовать на переправе электронную очередь.

туризм Байкал

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