Также молодой человек убил свидетеля
В Иркутской области завершено расследование уголовного дела в отношении 20-летнего местного жителя. Он обвиняется в убийстве двух человек.
По версии следствия, в начале июля прошлого года в одном из домов посёлка Замзор обвиняемый в ходе застолья из-за оскорбительных высказываний в его адрес и в адрес его матери нанёс знакомому удар гантелей по голове. Аналогичными преступными действиями он расправился со свидетелем произошедшего. От полученных травм потерпевшие скончались на месте.
Молодой человек был задержан сотрудниками полиции по горячим следам.
- Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утверждённым прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в СУ СК РФ по Иркутской области.
Житель Иркутской области убил знакомого из-за оскорблений
Общество, Фото:
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