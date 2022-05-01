Наступает священный для буддистов Бурятии месяц

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

В течение священного месяца буддисты возлагают на себя духовные обязательства и применяют все методы накопления заслуг



Наступает четвёртый месяц по лунному календарю - священный месяц буддийского календаря «Сака дава», который продлится с 1 по 30 мая 2022 года.



- Сака (санск. - Вайшакха (བི་ཤཱ་ཁཿ བཻ་ཤཱ་ཁ།), пали - Весак, тиб. - Сака дава (ས་ག་ཟླ་བ།) или Бумжур дава (འབུམ་འགྱུར་ཟླ་བ།), бур. Буянта һара). Вайшакха или Весак (месяц тельца - གླང་གི་ཁྱིམ།) этот месяц называют потому, что солнце находится в созвездии Вайшакха. Вайшакха - состоит из четырёх звёзд, которые формируют левую половину созвездия Весов, создают мост между созвездиями Весы и Скорпион. Название месяц получил из-за того, что созвездие Сака (Вайшакха) ясно проявляется в полнолуние, - объяснили в пресс-службе Иволгинского дацана.



Ещё одно название «Бумжур дава» означает «Месяц, преумножающий добродетели в сто тысяч раз». Это связано с тем, что Будда Шакьямуни в этот месяц проявил три великих деяния: 1) рождение в нашем мире, 2) Просветление и 3) уход в Махапаранирвану. Эти деяния произошли в разные годы и дни, но в один и тот же месяц. Празднование этих деяний принято проводить в полнолуние. По той же причине на бурятском языке этот месяц называют «Буянта һара» - «Добродетельный месяц».



Сам праздник называют на санскрите «Будда Пурнима», на тиб. «Сака дави дучен» (ས་ག་ཟླ་བའི་དུས་ཆེན། Праздник месяца Сака), бур. «Дончод хурал».



«Будда Пурнима» - праздник, посвящённый Будде в полную луну. Пурнима переводится как полнолуние. «Сака дави дучен» - Праздник месяца Сака. По лунному календарю созвездие Сака ясно выражено 15 числа. «Дончод хурал» - Праздник 1000 подношений, приуроченных Будде. Проводится три дня, с 14-го по 16-е число лунного календаря. В первый день ламы и хувараки читают Ганжур (Изречения Будды). Во второй день проводят ритуал 1000 подношений Будде Шакьямуни (ཤཀྱཱ་ཐུབ་པའི་སྟོང་མཆོད།). В третий день читают Сахюусан хурал (Подношение защитникам).



Первая значимая дата - рождение Будды



Когда Шветакету находился в землях Тушиты, он провёл пять наблюдений, чтобы родиться в миру Джамбудвипа. И в год земляной овцы, шестого месяца Пурвасадха, 15 числа, проявившись в белого слона с шестью бивнями, вошёл в чрево царицы Махамайи. В год железной обезьяны, через 10 месяцев, в четвёртый месяц Вайшакха, седьмого числа, родился в роще Лумбини мальчик. Седьмое число упомянуто в Сутре Лалитавистара (རྒྱ་ཆེར་རོལ་བའི་མདོ།).



Насчёт этой даты есть и другие версии. Восьмое число упомянуто в сутре, но не совсем ясно. Также об этом говорит Лобон Содном Земо (སློབ་དཔོན་བསོད་ནམས་རྩེ་མོ།), еще в тексте «Всеобъемлющее знание» (ཤེས་བྱ་ཀུན་ཁྱབ།) и в тексте по астрологии, составленном Гонпрулом (ཀོང་སྤྲུལ་རྩིས་གཞུང་།). Также есть версия, что Будда родился 15 числа, об этом говорили Гунчен Бадма Гарбо (ཀུན་མཁྱེན་པད་མ་དཀར་པོ།), Гэлэг Намжил (དགེ་ལེགས་རྣམ་རྒྱལ།), Пятый Далай лама (གོང་ས་ལྔ་པ་ཆེན་པོ།).



Вторая значимая дата – Просветление



В год деревянного коня, в четвертый месяц Сака, 15 числа, в ночь, находясь в непоколебимом сосредоточении под деревом Бодхи, Будда Шакьямуни подавил Мару. На рассвете достиг полное Просветление. Это второй значимый период.



Третья значимая дата - уход в Махапаранирвану



В год железного дракона, в месяц Сака, 15 числа, Будда, находясь в городе Кушинагар в центре рощи Сала, ушёл в Махапаранирвану.



Ещё в месяц Сака 15 числа родился ученик Будды Ананда, об этом говорится в Винаи. В этот же день родился Рахула, сын Будды.



- Есть ещё версия, что в этот месяц Будда вошёл в чрево матери, а также отрёкся от престола и в этот месяц Будда покорил Мару, но это спорный вопрос.

- Также в четвёртый месяц, 15 числа, Гелонма Палмо реализовала Будду Авалокитешвару. Вот почему этот день считается основополагающим днём Трёхдневного ретрита - Нюнэй (སྨྱུང་གནས། Маани хурал), - отметили в дацане.



Существует традиция в дни священного буддийского месяца воздерживаться от употребления мяса и полностью исключить употребление спиртных напитков. В том случае, если не удаётся придерживаться вегетарианства на протяжении всего месяца, верующие буддисты стараются отказаться от употребления мяса хотя бы в первые 15 дней месяца.



В течение всего священного месяца буддисты возлагают на себя те или иные духовные обязательства, например, прочитать сто тысяч мантр или совершить сто тысяч простираний, и применяют все методы накопления заслуг: уделяют больше времени духовным практикам – медитации, совершению благих деяний. В этот месяц принимают обеты Махаяны и обеты Бодхисаттвы, совершают паломничество по святым местам, обходы храмов, ступ, совершают подношения монашеским общинам, святым учителям и малоимущим.



Считается, что духовная практика, начатая в этот месяц, непременно будет успешно завершена и принесёт плоды, очистит нашу карму и позволит сделать существенный шаг вперед в духовном продвижении. Также это время считается особенно благоприятным для очистительных практик.





