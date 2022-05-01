«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с праздничного мероприятия
В Этнографическом музее народов Забайкалья прошло празднование Светлой Пасхи. Для горожан подготовили яркое пасхальное гуляние «В нашей печи бравые куличи!».
- Для гостей праздника выступят артисты полюбившегося всем Тарбагатайского народного театра «Гоп-компания», а также народный этнографический ансамбль «Судьбинушка», ансамбль народного шлягера «Межа», детский образцово-показательный ансамбль «Черпачок», - анонсировали ранее в музее.
В программе было театрализованное шуточное действо, а также народные представления, посвящённые Пасхе. Гости познакомились со старинными пасхальными обрядами и обычаями, приняли участие в театрализованных действах и шуточных сценках.
Для всех желающих принять участие в испытаниях организовали множество конкурсов и народных забав.
Участники праздника поучаствовали в мастер-классе по росписи яиц и раскрасить яйца на ART-аллее, где были установлены большие мольберты в форме яиц.
Также все желающие смогли отведать традиционные пасхальные угощения - семейскую яичницу на сале, яйца крашеные, куличи и многие другие яства. Для посетителей был организован фуд-корт.
В Улан-Удэ в музее прошло празднование Светлой Пасхи
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
В течение священного месяца буддисты возлагают на себя духовные обязательства и применяют все методы накопления заслуг
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с праздничного мероприятия
Возгорание возникло из-за брошенной сигареты
Агрессивной женщине назначили штраф
Проводится доследственная проверка
Воздух прогреется до +26
Детёныши под присмотром мамы уже бегают по вольеру
Студентки БГУ завоевали главный приз столичного фестиваля
Завод уже работает и вышел на производственные мощности
Перед участниками фестиваля дарения выступили артисты театра
По оперативным данным, на утро 30 апреля
Успешный пуск прошёл с космодрома Плесецк
Световые буквы «Слава Народу Победителю!» установили на крыше дома
Мероприятие пройдёт 7 мая в парке «Юбилейный»
Для этого в деревне Харанцы выделят участок земли