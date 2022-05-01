 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

01 мая

30 апреля

29 апреля

Популярное

В Улан-Удэ в музее прошло празднование Светлой Пасхи

Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с праздничного мероприятия

В Этнографическом музее народов Забайкалья прошло празднование Светлой Пасхи. Для горожан подготовили яркое пасхальное гуляние «В нашей печи бравые куличи!».

- Для гостей праздника выступят артисты полюбившегося всем Тарбагатайского народного театра «Гоп-компания», а также народный этнографический ансамбль «Судьбинушка», ансамбль народного шлягера «Межа», детский образцово-показательный ансамбль «Черпачок», - анонсировали ранее в музее.

В программе было театрализованное шуточное действо, а также народные представления, посвящённые Пасхе. Гости познакомились со старинными пасхальными обрядами и обычаями, приняли участие в театрализованных действах и шуточных сценках.

Для всех желающих принять участие в испытаниях организовали множество конкурсов и народных забав.

Участники праздника поучаствовали в мастер-классе по росписи яиц и раскрасить яйца на ART-аллее, где были установлены большие мольберты в форме яиц.

Также все желающие смогли отведать традиционные пасхальные угощения - семейскую яичницу на сале, яйца крашеные, куличи и многие другие яства. Для посетителей был организован фуд-корт. 
Праздники

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Наступает священный для буддистов Бурятии месяц
Наступает священный для буддистов Бурятии месяц
Общество, 01.05.2022
В течение священного месяца буддисты возлагают на себя духовные обязательства и применяют все методы накопления заслуг
В Улан-Удэ в музее прошло празднование Светлой Пасхи
В Улан-Удэ в музее прошло празднование Светлой Пасхи
Общество, 01.05.2022
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с праздничного мероприятия
В Бурятии более 100 человек тушили лесной пожар
В Бурятии более 100 человек тушили лесной пожар
Общество, 01.05.2022
Возгорание возникло из-за брошенной сигареты
Жительница Бурятии избила знакомую за слухи
Жительница Бурятии избила знакомую за слухи
Общество, 01.05.2022
Агрессивной женщине назначили штраф
Рабочий погиб на заводе в Улан-Удэ
Рабочий погиб на заводе в Улан-Удэ
Общество, 01.05.2022
Проводится доследственная проверка
Май в Бурятии начнётся с жары
Май в Бурятии начнётся с жары
Общество, 01.05.2022
Воздух прогреется до +26
В Улан-Удэ в зоопарке музея на свет родились шесть волчат
В Улан-Удэ в зоопарке музея на свет родились шесть волчат
Общество, 30.04.2022
Детёныши под присмотром мамы уже бегают по вольеру
Этно-студия «Аядон» из Бурятии с триумфом выступила в Москве
Этно-студия «Аядон» из Бурятии с триумфом выступила в Москве
Общество, 30.04.2022
Студентки БГУ завоевали главный приз столичного фестиваля
В Чите открылся завод железобетонных изделий
В Чите открылся завод железобетонных изделий
Общество, 30.04.2022
Завод уже работает и вышел на производственные мощности
Жители Улан-Удэ обменялись книгами, вещами и услугами на фестивале
Жители Улан-Удэ обменялись книгами, вещами и услугами на фестивале
Общество, 30.04.2022
Перед участниками фестиваля дарения выступили артисты театра
Коронавирус подтвердился ещё у 31 жителя Бурятии
Коронавирус подтвердился ещё у 31 жителя Бурятии
Общество, 30.04.2022
По оперативным данным, на утро 30 апреля
В Улан-Удэ обновляют световую подсветку к празднованию Дня Победы
В Улан-Удэ обновляют световую подсветку к празднованию Дня Победы
Общество, 30.04.2022
Световые буквы «Слава Народу Победителю!» установили на крыше дома
В Улан-Удэ будут раздавать бездомных собак на ярмарке
В Улан-Удэ будут раздавать бездомных собак на ярмарке
Общество, 30.04.2022
Мероприятие пройдёт 7 мая в парке «Юбилейный»
На острове Ольхон возведут дацан
На острове Ольхон возведут дацан
Общество, 30.04.2022
Для этого в деревне Харанцы выделят участок земли

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^