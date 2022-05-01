В Улан-Удэ в музее прошло празднование Светлой Пасхи

«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с праздничного мероприятия



В Этнографическом музее народов Забайкалья прошло празднование Светлой Пасхи. Для горожан подготовили яркое пасхальное гуляние «В нашей печи бравые куличи!».



- Для гостей праздника выступят артисты полюбившегося всем Тарбагатайского народного театра «Гоп-компания», а также народный этнографический ансамбль «Судьбинушка», ансамбль народного шлягера «Межа», детский образцово-показательный ансамбль «Черпачок», - анонсировали ранее в музее.



В программе было театрализованное шуточное действо, а также народные представления, посвящённые Пасхе. Гости познакомились со старинными пасхальными обрядами и обычаями, приняли участие в театрализованных действах и шуточных сценках.



Для всех желающих принять участие в испытаниях организовали множество конкурсов и народных забав.



Участники праздника поучаствовали в мастер-классе по росписи яиц и раскрасить яйца на ART-аллее, где были установлены большие мольберты в форме яиц.



Также все желающие смогли отведать традиционные пасхальные угощения - семейскую яичницу на сале, яйца крашеные, куличи и многие другие яства. Для посетителей был организован фуд-корт.

