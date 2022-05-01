В Бурятии более 100 человек тушили лесной пожар



За прошедшие сутки возник лесной пожар в Прибайкальском районе. Предположительно, возгорание возникло из-за брошенной сигареты на сельхозземлях от дороги, далее огонь перешёл на лесной фонд. Тушение осложнялось сильным порывистым ветром.



- На тушении работали 109 человек из числа лесной охраны, пожарных-десантников, лесопользователей и привлечённых. Задействовано 19 единиц лесопожарной техники, - сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.



Общая площадь, пройденная огнём, составила 7,6 га. Пожар ликвидирован. На утро 1 мая новых возгораний в лесах республики не обнаружено.



На всей территории республики действует особый противопожарный режим. Выжигание сухой травы запрещено.



- Соблюдайте правила пожарной безопасности. Обо всех возгораниях в лесу сообщайте на горячую линию лесной охраны 20-44-44, - призвали в республиканском агентстве.





