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В Бурятии более 100 человек тушили лесной пожар

В Бурятии более 100 человек тушили лесной пожар
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Возгорание возникло из-за брошенной сигареты

За прошедшие сутки возник лесной пожар в Прибайкальском районе. Предположительно, возгорание возникло из-за брошенной сигареты на сельхозземлях от дороги, далее огонь перешёл на лесной фонд. Тушение осложнялось сильным порывистым ветром.

- На тушении работали 109 человек из числа лесной охраны, пожарных-десантников, лесопользователей и привлечённых. Задействовано 19 единиц лесопожарной техники, - сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.

Общая площадь, пройденная огнём, составила 7,6 га. Пожар ликвидирован. На утро 1 мая новых возгораний в лесах республики не обнаружено.

На всей территории республики действует особый противопожарный режим. Выжигание сухой травы запрещено.

- Соблюдайте правила пожарной безопасности. Обо всех возгораниях в лесу сообщайте на горячую линию лесной охраны 20-44-44, - призвали в республиканском агентстве.


лесные пожары

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