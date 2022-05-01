Рабочий погиб на заводе в Улан-Удэ

Проводится доследственная проверка



Утром 30 апреля в одном из цехов Улан-Удэнского авиационного завода рядом с установкой штамповочного молота было обнаружено тело 36-летнего кузнеца-штамповщика с травмой головы. Проводится доследственная проверка.



По предварительным данным, кузнец-штамповщик заступил на смену и приступил к изготовлению деталей при помощи листо-штамповочной установки. Спустя некоторое время другие работники, находившиеся в цеху, услышали необычный звук работы молота на станке кузнеца, подошли проверить и обнаружили напарника мертвым. Вероятно, несчастный случай произошёл, когда кузнец вынимал штамповку со станины. В этот момент на него сверху опустился молот, причинив смертельные повреждения.



- В настоящее время по данному факту проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия. По результатам доследственной проверки будет принято правовое решение, - сообщили в СУ СК РФ по Бурятии.





