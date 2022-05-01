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Жительница Бурятии избила знакомую за слухи

Жительница Бурятии избила знакомую за слухи
Общество,  Фото:pixabay.com
Агрессивной женщине назначили штраф

12 апреля в Бичурском районном суде рассмотрели дело об административном правонарушении по ст. 6.1.1 КоАП РФ «Побои».

Так, в феврале 2022 года сельчанка пришла домой к знакомой, чтобы выяснить отношения. Женщина посчитала, что приятельница распространяет о ней слухи.

Между ними произошла ссора, в результате которой гостья нанесла удары хозяйке дома по лицу, голове, а также хватала её за волосы. Постановлением суда женщина признана виновной, ей назначили штраф в 5000 рублей.

Постановление не вступило в законную силу, сообщили в суде.


побои суд

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