Май в Бурятии начнётся с жары

Воздух прогреется до +26



По данным Бурятского гидрометцентра, 1 мая по республике переменная облачность, по северной половине местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, по южной половине преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 3-8, днём в отдельных районах до 13-16 м/с. Температура днём +21,+26, местами +14,+19, по северу при осадках +5,+10.



В Улан-Удэ без осадков. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура днём +22,+24.

