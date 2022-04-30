Перед участниками фестиваля дарения выступили артисты театра
В Улан-Удэ в торговом центре «Пионер» прошел фестиваль дарения (6+).
Для посетителей торгового центра и всех желающих минкульт Бурятии организовал концерт при участии артистов Русского драматического театра, театра оперы и балета, театра кукол «Ульгэр» и студенческих творческих коллективов.
– У общества есть запрос на поддержку и общение. Целью фестиваля, который проходит по всей стране, является развитие культуры взаимопомощи, когда на площадках фестиваля все неравнодушные люди могут обмениваться полезными товарами и услугами, оказать помощь тем, кто в ней нуждается, – рассказал замминистра культуры Бурятии Баир Цыбиков.
Артисты Русского драмтеатра имени Н.Бестужева подарили свое творчество гостям фестиваля: Семен Федоров исполнил песню «Ля-ля тополя», Ольга Дымпилова – композицию «Рябина». Ольга Кудряшова, Петр Прозоровский, Иван Бузунов и Евгений Винокуров спели хиты 60-х из нового музыкального спектакля «Звезды любви»: «Ты уходишь, как поезд» и «Королева красоты», сообщила пресс-служба театра.
На фестивале дарения горожане смогли обменяться вещами, книгами, получить консультации в центре здоровья и юридической клинике Бурятского государственного университета, а также оказать содействие «ДоброДому», который организует сбор гуманитарной помощи для жителей Донецкой и Луганской Народных республик, и приюту домашних животных «Кот и Пёс».
Жители Улан-Удэ обменялись книгами, вещами и услугами на фестивале
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