По оперативным данным, на утро 30 апреля
По оперативным данным медицинских организаций Бурятии, на утро 30 апреля в стационарах республики получают лечение 170 пациентов с новой коронавирусной инфекцией и подозрением на неё, в том числе осложненной внебольничной пневмонией – 116.
За предыдущие сутки были госпитализированы 21 пациентов.
В отделениях реанимации находится 45 пациентов, из них старше 65 лет – 29, на искуственной вентиляции легких – 4 пациента, из них старше 65 – 2, в том числе на неинвазивной ИВЛ – 2.
Для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 232 коек: занято –170, свободно – 62 койки. Занятость коечного фонда составляет 73,3%.
На амбулаторном лечении и наблюдении в Бурятии находится 337 человек.
Выздоровели от COVID-19 за последние сутки 43 человек.
По данным Управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия, на 30 апреля зарегистрировано 31 больных COVID-19 с лабораторным подтверждением.
Всего за сутки от COVID-19 с тяжелой сопутствующей патологией умер один человек старше 65 лет.
Коронавирус подтвердился ещё у 31 жителей Бурятии
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
По оперативным данным, на утро 30 апреля
Успешный пуск прошёл с космодрома Плесецк
Мероприятие пройдёт 7 мая в парке «Юбилейный»
Для этого в деревне Харанцы выделят участок земли
На утро 30 апреля действующих лесных пожаров не зарегистрировано
Девушки успешно выступили на Первенстве России
Апрель завершается ветреной погодой
В столице Бурятии ярко отметили День пожарной охраны. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж
Возбуждено уголовное дело по статье «Халатность»
Пожилым людям рекомендовали использовать индивидуальные средства защиты
В Забайкальском национальном парке провели семинар
Посетителей призывают противопожарные правила
Специалисты призывают носить на руках детей, которые ещё неуверенно ходят самостоятельно
Мужчина избивал женщину в квартире и подъезде дома
Зарегистрировано уже более трёх тысяч участников