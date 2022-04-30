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Коронавирус подтвердился ещё у 31 жителей Бурятии

Коронавирус подтвердился ещё у 31 жителей Бурятии
Общество,  Фото:Pixabay
По оперативным данным, на утро 30 апреля

По оперативным данным медицинских организаций Бурятии, на утро 30 апреля в стационарах республики получают лечение 170 пациентов с новой коронавирусной инфекцией и подозрением на неё, в том числе осложненной внебольничной пневмонией – 116.

За предыдущие сутки были госпитализированы 21 пациентов.
В отделениях реанимации находится 45 пациентов, из них старше 65 лет – 29, на искуственной вентиляции легких – 4 пациента, из них старше 65 – 2, в том числе на неинвазивной ИВЛ – 2.

Для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 232 коек: занято –170, свободно – 62 койки. Занятость коечного фонда составляет 73,3%.

На амбулаторном лечении и наблюдении в Бурятии находится 337 человек.

Выздоровели от COVID-19 за последние сутки 43 человек.
По данным Управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия, на 30 апреля зарегистрировано 31 больных COVID-19 с лабораторным подтверждением.

Всего за сутки от COVID-19 с тяжелой сопутствующей патологией умер один человек старше 65 лет.
Бурятия коронавирус статистика

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