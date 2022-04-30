Коронавирус подтвердился ещё у 31 жителей Бурятии

По оперативным данным, на утро 30 апреля



По оперативным данным медицинских организаций Бурятии, на утро 30 апреля в стационарах республики получают лечение 170 пациентов с новой коронавирусной инфекцией и подозрением на неё, в том числе осложненной внебольничной пневмонией – 116.



За предыдущие сутки были госпитализированы 21 пациентов.

В отделениях реанимации находится 45 пациентов, из них старше 65 лет – 29, на искуственной вентиляции легких – 4 пациента, из них старше 65 – 2, в том числе на неинвазивной ИВЛ – 2.



Для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 232 коек: занято –170, свободно – 62 койки. Занятость коечного фонда составляет 73,3%.



На амбулаторном лечении и наблюдении в Бурятии находится 337 человек.



Выздоровели от COVID-19 за последние сутки 43 человек.

По данным Управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия, на 30 апреля зарегистрировано 31 больных COVID-19 с лабораторным подтверждением.



Всего за сутки от COVID-19 с тяжелой сопутствующей патологией умер один человек старше 65 лет.