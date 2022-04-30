 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

30 апреля

29 апреля

Популярное

Воздушно-космические силы России запустили ракету-носитель «Ангара-1.2»

Воздушно-космические силы России запустили ракету-носитель «Ангара-1.2»
Общество, 
Успешный пуск прошёл с космодрома Плесецк

Воздушно-космические силы провели успешный пуск ракеты-носителя «Ангара-1.2» с космодрома Плесецк, сообщает Telegram-канал минобороны России.

Старт ракеты-носителя и выведение космического аппарата на расчётную орбиту прошли в штатном режиме.
Через две минуты после старта ракета-носитель «Ангара-1.2» была принята на сопровождение наземными средствами управления главного испытательного космического центра имени Германа Титова.

Космический аппарат был выведен на целевую орбиту и принят на управление наземными средствами Космических войск ВКС. С космическим аппаратом установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь, его бортовые системы функционируют в штатном режиме.

Всего в обеспечении запуска космического аппарат минобороны России было задействовано более 30 наземных измерительных средств и свыше 50 боевых расчётов 15-й армии Воздушно-космических сил особого назначения.
ВКС ракета запуск космодром

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ обновляют световую подсветку к празднованию Дня Победы
В Улан-Удэ обновляют световую подсветку к празднованию Дня Победы
Общество, 30.04.2022
Световые буквы «Слава Народу Победителю!» установили на крыше дома
В Улан-Удэ будут раздавать бездомных собак на ярмарке
В Улан-Удэ будут раздавать бездомных собак на ярмарке
Общество, 30.04.2022
Мероприятие пройдёт 7 мая в парке «Юбилейный»
На острове Ольхон возведут дацан
На острове Ольхон возведут дацан
Общество, 30.04.2022
Для этого в деревне Харанцы выделят участок земли
За прошедшие сутки в Бурятии потушили три лесных пожара
За прошедшие сутки в Бурятии потушили три лесных пожара
Общество, 30.04.2022
На утро 30 апреля действующих лесных пожаров не зарегистрировано
В Бурятии местами мокрый снег
В Бурятии местами мокрый снег
Общество, 30.04.2022
Апрель завершается ветреной погодой 
В Улан-Удэ взмыл в воздух «летающий пожарный»
В Улан-Удэ взмыл в воздух «летающий пожарный»
Общество, 29.04.2022
В столице Бурятии ярко отметили День пожарной охраны. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж
В Забайкалье расселяют семьи из дома с разрушенной стеной
В Забайкалье расселяют семьи из дома с разрушенной стеной
Общество, 29.04.2022
Возбуждено уголовное дело по статье «Халатность» 
На мероприятиях в честь Дня Победы в Иркутске пенсионеров обеспечат масками
На мероприятиях в честь Дня Победы в Иркутске пенсионеров обеспечат масками
Общество, 29.04.2022
Пожилым людям рекомендовали использовать индивидуальные средства защиты 
В нацпарке в Бурятии экскурсоводов подготовили к турсезону
В нацпарке в Бурятии экскурсоводов подготовили к турсезону
Общество, 29.04.2022
В Забайкальском национальном парке провели семинар 
В Прибайкальском нацпарке вводится особый противопожарный режим
В Прибайкальском нацпарке вводится особый противопожарный режим
Общество, 29.04.2022
Посетителей призывают противопожарные правила
Роспотребнадзор по Бурятии рассказал, как защитить детей от клещей
Роспотребнадзор по Бурятии рассказал, как защитить детей от клещей
Общество, 29.04.2022
Специалисты призывают носить на руках детей, которые ещё неуверенно ходят самостоятельно 
Забайкальца, забившего до смерти жену, отправили в колонию
Забайкальца, забившего до смерти жену, отправили в колонию
Общество, 29.04.2022
Мужчина избивал женщину в квартире и подъезде дома
География Байкальского экологического диктанта расширяется
География Байкальского экологического диктанта расширяется
Общество, 29.04.2022
Зарегистрировано уже более трёх тысяч участников 
В Улан-Удэ работают группы поддержки для девушек
В Улан-Удэ работают группы поддержки для девушек
Общество, 29.04.2022
Участницы могут открыто говорить о своих проблемах, делиться опытом и получить помощь

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^