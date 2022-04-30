Успешный пуск прошёл с космодрома Плесецк
Воздушно-космические силы провели успешный пуск ракеты-носителя «Ангара-1.2» с космодрома Плесецк, сообщает Telegram-канал минобороны России.
Старт ракеты-носителя и выведение космического аппарата на расчётную орбиту прошли в штатном режиме.
Через две минуты после старта ракета-носитель «Ангара-1.2» была принята на сопровождение наземными средствами управления главного испытательного космического центра имени Германа Титова.
Космический аппарат был выведен на целевую орбиту и принят на управление наземными средствами Космических войск ВКС. С космическим аппаратом установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь, его бортовые системы функционируют в штатном режиме.
Всего в обеспечении запуска космического аппарат минобороны России было задействовано более 30 наземных измерительных средств и свыше 50 боевых расчётов 15-й армии Воздушно-космических сил особого назначения.
Воздушно-космические силы России запустили ракету-носитель «Ангара-1.2»
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