Световые буквы «Слава Народу Победителю!» установили на крыше дома
В столице Бурятии полным ходом продолжается подготовка к празднованию Дня Победы.
Так, новые световые буквы «Слава Народу Победителю!» установили на крыше многоквартирного дома по проспекту Победы. Высотой в 110 см.
- В рамках подготовки к майским праздникам сотрудники «Горсвета» провели ревизию оборудования, проверили всю городскую подсветку, где необходимо - сделали ремонт. Также к 9 мая заменили 16 световых коробов с портретами Героев Советского Союза, - рассказал главный инженер МБУ «Горсвет» Иван Еманаков.
Отмечается, что световые короба представляют собой портреты с изображениями Героев Советского Союза. Внутри короба установлен источник света, который освещает лицевую поверхность конструкции. Всего в Улан-Удэ насчитывается 21 световой короб, в этом году обновили 16, в прошлом году - пять.
К празднованию 77-летия со Дня Победы в Великой Отечественной войне благоустроены и отремонтированы памятники исторической Славы и фонтаны, проведён ямочный ремонт дорог по пути следования велопробега, который состоится 7 мая в Улан-Удэ.
- На балансе комбината находится 22 памятника Воинской Славы и на сегодняшний день работы по их ремонту завершаются. Сегодня мы проводим контроль хода выполнения работ за подрядными организациями, за нашими подведомственными учреждениями. Все работы планируем завершить к началу майских праздников, - сказала заместитель председателя комитета городского хозяйства Светлана Григорьева.
В Улан-Удэ обновляют световую подсветку к празднованию Дня Победы
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