Для этого в деревне Харанцы выделят участок земли
На острове Ольхон построят дацан, для этого в деревне Харанцы выделят участок земли, сообщает Telegram-канал «Байкал».
На публичных слушаниях перед принятием генерального плана Хужирского муниципалитета было рассмотрено заявление местной религиозной организации буддистов «Ольхонский дацан».
- На территории испрашиваемого земельного участка планируется возведение комплекса сооружений для повышения национального и духовного развития жителей и гостей острова Ольхон, - объявил настоятель Усть-Ордынского дацана Зоригто-лама.
Большинство слушателей проголосовали за возведение дацана.
Отмечается, что ламаизм пришёл на шаманский Ольхон во второй половине XIX века. Ламы приезжали на остров, проводили обряды, учили и лечили местных жителей.
Но только в 1923 году в Харанцах (примерно в 0,5 км севернее от деревни) построили дацан. Он простоял всего несколько лет, потом его закрыли, а лам - арестовали. Здание дацана открыли чуть позже, когда в местечке Хужир основали Маломорский рыбзавод.
В то время Хужир начал быстро разрастаться, и дацан перевезли оттуда под жилой дом, который стоит до сих пор на улице Обручева.
Буддийская ступа просветления на острове Огой, установленная в 2005 году, скорее туристический, чем религиозный объект. Её посещение входит в несколько экскурсионных маршрутов.
На острове Ольхон возведут дацан
Общество, Фото:
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