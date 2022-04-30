За прошедшие сутки в Бурятии потушили три лесных пожара





В Бурятии за прошедшие сутки проводились работы по тушению трёх лесных пожаров в Иволгинском, Прибайкальском районах и пригороде Улан-Удэ. Все лесные пожары возникли из-за перехода огня с земель иных категорий. Общая площадь, пройденная огнём, составила 30,4 га.





С огнём боролись 105 человек из числа лесной охраны, привлечённых и сотрудников МЧС. Задействовано 36 единиц лесопожарной техники. Все лесные пожары ликвидированы.





На утро 30 апреля действующих лесных пожаров не зарегистрировано, сообщает республиканское агентство лесного хозяйства.





В Бурятии действует особый противопожарный режим. Выживание сухой травы запрещено! Обо всех возгораниях в лесу сообщайте на горячую линию лесной охраны 20-44-44.