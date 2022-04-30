Юные борицы Бурятии завоевали четыре медали всероссийского уровня

I место - А. Каркина (в весовой категории до 62 кг);

II место - И. Цыдеева (в весовой категории до 36 кг);

III место - Л. Зокирова (в весовой категории до 33 кг);

III место - Д. Цынгуева (в весовой категории до 50 кг).



- В финальном поединке с представительницей из Москвы Маликат Джалаевой буквально на последних секундах пропустила атаку соперницы. Думаю, не хватило опыта, - поделилась спортсменка И. Цындеева.

На завершившемся Первенстве России по вольной борьбе среди девушек до 16 лет в г.Раменское, сборной Бурятии удалось завоевать четыре медали. Всего же за медали соревнования боролись более 250 юных спортсменок из 48 регионов страны, сообщили в минспорте республики.Победители и призеры Первенства: