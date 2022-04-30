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Юные борицы Бурятии завоевали четыре медали всероссийского уровня

Юные борицы Бурятии завоевали четыре медали всероссийского уровня
Общество,  Фото:Pixabay
Девушки успешно выступили на Первенстве России

На завершившемся Первенстве России по вольной борьбе среди девушек до 16 лет в г.Раменское, сборной Бурятии удалось завоевать четыре медали. Всего же за медали соревнования боролись более 250 юных спортсменок из 48 регионов страны, сообщили в минспорте республики.

Победители и призеры Первенства:
I место - А. Каркина (в весовой категории до 62 кг);
II место - И. Цыдеева (в весовой категории до 36 кг);
III место - Л. Зокирова (в весовой категории до 33 кг);
III место - Д. Цынгуева (в весовой категории до 50 кг).

- В финальном поединке с представительницей из Москвы Маликат Джалаевой буквально на последних секундах пропустила атаку соперницы. Думаю, не хватило опыта, - поделилась спортсменка И. Цындеева. 
Бурятия борьба девушки

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