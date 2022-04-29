В Улан-Удэ взмыл в воздух «летающий пожарный»

В столице Бурятии ярко отметили День пожарной охраны. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж



29 апреля на площадке у ТЦ «Пионер-2» в Улан-Удэ состоялось празднование Дня пожарной охраны. В этом году ведомство России отмечает 373-летие.



Жителям Улан-Удэ представилась уникальная возможность поближе познакомиться с одной из самых мужественных профессий: пожарные продемонстрировали своё мастерство, а также подробно рассказали про аварийно-спасательную технику, экипировку и снаряжение.



На главной экспозиции в ряд выстроились 10 пожарных автомобилей разных видов, две 50-метровые автолестницы, прицепной бронещит и снегоболотоход. Дети и взрослые смогли не только вблизи рассмотреть оборудование специальной техники, но и посидеть в кабинах каждой из машин.



Напротив располагалась экспозиция с экипировкой пожарных: два манекена в боевой одежде двух разных видов и манекен в теплоотражательном костюме ТОК-200.



Рядом возле столов можно было изучить и испробовать техническое снаряжение пожарных и спасателей: тепловизор «Питон», электронный термометр, дыхательный аппарат на сжатом воздухе «Омега», система контроля аппарата дыхательного «Скад-1», беспилотный летающий аппарат, мобильная станция «Маяк спасателя», комплект гидравлического аварийно-спасательного инструмента, ранцевый лесной огнетушитель, ранец противопожарный «Ермак». Эти приборы становятся главными помощниками для сотрудников МЧС в опасных условиях работы.



На одной из площадок на расстоянии нескольких метров можно было наблюдать за проведением аварийно-спасательных работ в имитированной чрезвычайной ситуации. По легенде, в результате столкновения двух автомобилей произошло возгорание одного из них, а во втором автомобиле остались заблокированы травмированные водитель и пассажир. Пожарные в считанные минуты потушили огонь и достали пострадавших, сохранив им жизни.



Свою силу и выносливость бойцы подтвердили в пожарном многоборье с элементами кроссфита. Им предстояло на скорость преодолеть полосу препятствий, которая включала в себя пять этапов: кантование с переворачиванием покрышки колеса; махи 24-килограммововыми гирями; перемещение автомобильной покрышки посредством ударов молотком; упражнения с 40-килограммовой штангой; сбор пожарного рукава способом «восьмёрки».



Также зрители убедились, что скоростное маневрирование требует предельной концентрации внимания и высочайших навыков управления крупногабаритными пожарными машинами. Водители на автоцистернах «КамАЗ» исполнили несколько сложных пируэтов – элементы «восьмёрка» и «змейка» во встречном направлении.



Необычным образом организаторы решили показать могущество и силу воды. Сначала под музыку Чайковского при помощи пожарных стволов устроили музыкальный фонтан, брызги которого долетали даже до зрителей, стоявших на расстоянии десятков метров.



А после, впервые в Бурятии исполнили трюк «летающий пожарный» - 8 струй воды под мощным напором подняли в воздух на несколько метров специальный каркас вместе с сотрудником ГУ МЧС Бурятии. Уже на высоте взлетевший пожарный победно зажёг огненный факел.



