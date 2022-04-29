В Улан-Удэ работают группы поддержки для девушек





* Соцсеть, признанная в России экстремистской.









У жительниц Улан-Удэ есть возможность получить бесплатную моральную поддержку. В Бурятии уже больше пяти лет существует феминистское движение «ЯСвобода», которое направлено на защиту прав и свобод женщин. Неотъемлемой частью работы движения является поддержка подруг в сложных жизненных ситуациях. Сейчас «ЯСвобода» открыла «новый сезон» групп поддержки.«По многочисленным просьбам группы «ЯСвобода» продолжат помогать женщинам пережить происходящее и произошедшее, не рассыпаться, держаться и поделиться своим опытом с единомышленницами», - сообщают представительницы движения.Соосновательница «ЯСвобода» рассказала «Байкал-Daily» подробности проведения собраний поддержки.- Группы поддержки мы начали с прошлого года, в сентябре. Это группы поддержки для девушек, девочек и женщин, которые столкнулись с разными видами насилия. Их четыре вида: экономическое, психологическое, сексуальное и физическое. К нам обращаются в том числе с темой буллинга, были всевозможные случаи. Часто это именно непроработанные проблемы, которые каким-то образом сказываются, сказывались на жизнях девчонок. Группы поддержки работают таким образом, что ты находишься в безопасном пространстве. На каждую новую встречу мы вырабатываем правила и начинаем говорить. Девушки могут приходить постоянно, а могут один-два раза. Никто никого не заставляет. Кто-то может приходить в остром стрессе, кто-то в более спокойном состоянии. Каждая по-своему реагирует на происходящее во время встреч, - поделилась девушка.Собрания проходят анонимно, можно представиться чужим именем или даже прозвищем.- Можно рассказать о проблеме, а можно просто слушать остальных, если не готова высказаться. С нами сидит настоящий психолог. Она помогает направить мысли в нужное русло, помочь найти решение здесь и сейчас. Это не полноценная психологическая помощь, это человек, который наблюдает и курирует, помогает вынести главное из тобой сказанного. Окружающие девушки слушают и могут дать обратную связь о вашей истории, но не оценивать. Оценивать нельзя, критиковать и проявляю агрессию тоже. Всё мирно и спокойно. Девушку точно выслушают сколько нужно, - говорит одна из участниц встреч.- Не хочешь говорить – не нужно. К тебе не пристают с вопросами, если ты сама этого не хочешь. Рассказать можно всё и тебя не осудят. Кто-то приходит один раз, а кто-то хочет ходить ещё, каждый раз рассказывая о новых или старых переживаниях и проблемах. Это даёт облегчение в том плане, что не у всех есть возможность рассказать о этом друзьям или родственникам. А тут ты сидишь и знаешь, что станет легче хотя бы от высказанности, - добавила другая участница.«ЯСвобода» приглашает желающих девушек посетить группы поддержки. Все подробности проведения собраний можно узнать на странице движения в Instagram* (деятельность Meta** (соцсети Facebook* и Instagram) запрещена в России как экстремистская).