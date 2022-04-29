Возбуждено уголовное дело по статье «Халатность»
Как сообщал «Байкал-Daily», 15 апреля в многоквартирном двухэтажном жилом доме № 2 по улице 1 Мая в посёлке Шерловая Гора Забайкальского края обрушилась стена.
Прокурорской проверкой установлено, что дом находится в аварийном, не пригодном для дальнейшего проживания состоянии и подлежит расселению. При этом администрация городского поселения «Шерловогорское» ненадлежащим образом осуществляла муниципальный контроль в отношении муниципального жилого фонда.
- Прокуратура внесла в администрацию поселения представление и потребовала принять меры к расселению граждан в маневренный фонд. В настоящее время 11 семей из 13 расселены во временное жилье, работа в данном направлении продолжается, - сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
Кроме того, в ходе совместной проверки с территориальным отделением регионального управления ФСБ России установлено, что на протяжении длительного времени, несмотря на поступающие от жителей дома обращения, управляющая компания общество с ограниченной ответственностью «Эксплуатационник-Ремонтник» надлежащее обслуживание инженерных систем дома не осуществляло. В результате обрушения собственники жилых помещений понесли материальный ущерб на общую сумму свыше 1,5 млн рублей.
По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ «Халатность».
Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле прокуратуры.
В Забайкалье расселяют семьи из дома с разрушенной стеной
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Возбуждено уголовное дело по статье «Халатность»
Пожилым людям рекомендовали использовать индивидуальные средства защиты
В Забайкальском национальном парке провели семинар
Посетителей призывают противопожарные правила
Специалисты призывают носить на руках детей, которые ещё неуверенно ходят самостоятельно
Мужчина избивал женщину в квартире и подъезде дома
Зарегистрировано уже более трёх тысяч участников
Участницы могут открыто говорить о своих проблемах, делиться опытом и получить помощь
Если у вас подошёл срок ревакцинации, поставьте прививку без промедления, призывают медики
В городе проходят усиленные «собачьи» рейды
Вероятно, выпускник на пробном экзамене переволновался
Больной не долечился и сбежал из стационара
Международный поезд Иркутск-Улан-Батор отправился с полной загрузкой
В поимке нарушителей помогают фотоловушки и квадрокоптер
Александр Мекаев стал специальным гостем «Возвращения»