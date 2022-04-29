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В Забайкалье расселяют семьи из дома с разрушенной стеной

В Забайкалье расселяют семьи из дома с разрушенной стеной
Общество,  Фото:прокуратура Забайкальского края
Возбуждено уголовное дело по статье «Халатность»

Как сообщал «Байкал-Daily», 15 апреля в многоквартирном двухэтажном жилом доме № 2 по улице 1 Мая в посёлке Шерловая Гора Забайкальского края обрушилась стена.

Прокурорской проверкой установлено, что дом находится в аварийном, не пригодном для дальнейшего проживания состоянии и подлежит расселению. При этом администрация городского поселения «Шерловогорское» ненадлежащим образом осуществляла муниципальный контроль в отношении муниципального жилого фонда.

- Прокуратура внесла в администрацию поселения представление и потребовала принять меры к расселению граждан в маневренный фонд. В настоящее время 11 семей из 13 расселены во временное жилье, работа в данном направлении продолжается, - сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Кроме того, в ходе совместной проверки с территориальным отделением регионального управления ФСБ России установлено, что на протяжении длительного времени, несмотря на поступающие от жителей дома обращения, управляющая компания общество с ограниченной ответственностью «Эксплуатационник-Ремонтник» надлежащее обслуживание инженерных систем дома не осуществляло. В результате обрушения собственники жилых помещений понесли материальный ущерб на общую сумму свыше 1,5 млн рублей.

По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ «Халатность».

Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле прокуратуры.
Забайкальский край

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