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В Улан-Удэ на Левом берегу поймали 12 собак

В Улан-Удэ на Левом берегу поймали 12 собак
Общество,  Фото:администрация Улан-Удэ
В городе проходят усиленные «собачьи» рейды

В Улан-Удэ проходят усиленные рейды по отлову бездомных животных. Очередной рейд состоялся 28 апреля на Левом берегу, сообщили в пресс-службе мэрии.

Осматривали прежде всего участки, указанные в заявках от жителей.

- Район Левого берега, то территории ДНТ «Дружба», СНТ «20 лет Победы», ТСН «Коммунальник», ДНТ «Весна» обследовали с целью обнаружения и отлова безнадзорных животных по заявкам наших граждан. Тут частный сектор, собак много хозяйских, - рассказал начальник отдела благоустройства комитета городского хозяйства Дмитрий Ларченко.

В микрорайоне в день рейда отловили 12 безнадзорных собак.

- У отловленных собак, которых отловили сегодня, чипа нет. Соответственно, мы не можем найти владельца. Мы можем только через группу в контакте, выложив фотографию и информацию о ней, найти владельца, который потом либо отпишется там же, либо нам позвонит, - рассказали специалисты службы отлова.

Если хозяин не объявится, собаке попытаются найти новую семью.

- После отлова животное находится на десятидневном карантине. В это время мы ставим вакцины, потом идет операция по стерилизации. Дальше уже животные, менее 25 см выпускается в окружающую среду, остальные остаются на содержании в приюте, - отмечают специалисты.

Животным, которых отпускают на улицу, вешают на ухо специальную клипсу. Это означает, что собака не агрессивна, стерилизована и ей сделана вакцина от бешенства.


Такие усиленные рейды проводятся, чтобы донести до местных жителей необходимость соблюдать правила содержания домашних животных. Ведь основная масса бездомных животных образуется из-за неконтролируемого выгула хозяйских собак.

Во время рейда пройдено 422 дома, проведено 55 профилактических бесед о правилах содержания домашних животных, проведена вакцинация 14 домашних собак. Зарегистрировали своих питомцев 10 человек.

Напомним, штрафы за нарушение правил выгула, регистрации и допущение нападения животного на человека составляет от 3 до 5 тысяч рублей. Всего с начала года составлено более 400 протоколов об административных правонарушениях, общая сумма наложенных штрафов уже превышает 700 тысяч рублей.

собаки бездомные животные

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