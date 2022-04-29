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В Бурятии ученика после пробного ЕГЭ увезли в больницу

В Бурятии ученика после пробного ЕГЭ увезли в больницу
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Вероятно, выпускник на пробном экзамене переволновался

В Тункинском районе Бурятии ученику Кыренской средней школы стало плохо после сдачи пробного ЕГЭ. В пресс-службе министерства образования Бурятии «Байкал-Daily» сообщили, что на месте дежурили медицинские работники, которые сопроводили ребёнка в больницу.

Вероятно, подросток переволновался. В минобразе отметили, что «от этого никто не застрахован».

Сейчас с учеником всё в порядке.

Основной период сдачи госэкзаменов у школьников начнётся с 27 мая.

Как сообщал «Байкал-Daily», в 2019 году выпускнику стало плохо прямо во время сдачи ЕГЭ по математике. На место вызвали «скорую»; медики осмотрели подростка, не найдя оснований для госпитализации.

В 2014 году на ЕГЭ по математике поднялось давление у двух выпускников, их отпустили с тестирования.

ЕГЭ

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