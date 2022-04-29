Вероятно, выпускник на пробном экзамене переволновался
В Тункинском районе Бурятии ученику Кыренской средней школы стало плохо после сдачи пробного ЕГЭ. В пресс-службе министерства образования Бурятии «Байкал-Daily» сообщили, что на месте дежурили медицинские работники, которые сопроводили ребёнка в больницу.
Вероятно, подросток переволновался. В минобразе отметили, что «от этого никто не застрахован».
Сейчас с учеником всё в порядке.
Основной период сдачи госэкзаменов у школьников начнётся с 27 мая.
Как сообщал «Байкал-Daily», в 2019 году выпускнику стало плохо прямо во время сдачи ЕГЭ по математике. На место вызвали «скорую»; медики осмотрели подростка, не найдя оснований для госпитализации.
В 2014 году на ЕГЭ по математике поднялось давление у двух выпускников, их отпустили с тестирования.
В Бурятии ученика после пробного ЕГЭ увезли в больницу
Общество, Фото:
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