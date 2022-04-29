Жителя Бурятии принудительно отправили на лечение туберкулёза

Больной не долечился и сбежал из стационара



Решением Прибайкальского районного суда в Бурятии больного туберкулёзом принудительно госпитализировали в республиканский клинический противотуберкулёзный диспансер.



Иск в суд подала Прибайкальская районная больница, указав, что сельчанин состоит на диспансерном учёте у врача фтизиатра, неоднократно проходил стационарное лечение, но самовольно сбежал из больницы. После выписки из стационара больной на приём не являлся, не обследовался, уклонялся от лечения.



Поскольку сельчанин продолжает состоять на диспансерном учёте, уклоняться от лечения, исковые требования суд удовлетворил.

