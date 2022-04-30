В Бурятии местами мокрый снег

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Апрель завершается ветреной погодой



По данным Бурятского гидрометцентра, 30 апреля по республике переменная облачность, местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, по северной половине до умеренных. Ветер юго-западный 4-9, в отдельных районах до 13-16 м/с. Температура ночью +1,-4, местами -6,-11, днём +12,+17, по крайнему югу +17,+22, по северу при осадках +3,+8.



В Улан-Удэ небольшой дождь. Ветер юго-западный ночью слабый, днём 9-14 м/с. Температура ночью около 0, днём +15,+17.

